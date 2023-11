Cyber Monday bei Europas Marktführer für XL-Schuhe, schuhplus, mit exklusiven Rabatten

SchuhXL-Spezialist schuhplus – Schuhe in Übergrößen – feiert den Cyber Monday 2023

(SP/GM) Das niedersächsische Unternehmen schuhplus – Schuhe in Übergrößen – läutet den Cyber Monday mit einer großzügigen Rabattaktion ein. Kunden* können heute von 30% Preisnachlass auf alle großen Damenschuhe in der Kategorie SALE Damen sowie in der Kategorie SALE Herren profitieren. Der Gutscheincode „Cyber-Monday-2023“ ermöglicht es allen, die hochwertigen Übergrößenschuhe zu einem attraktiven Preis zu erwerben.

Cyber Monday – made in USA

Der Cyber Monday hat seinen Ursprung in den Vereinigten Staaten und markiert den Beginn der digitalen Weihnachtseinkäufe. Traditionell folgt er dem Black Friday und bietet Online-Händlern die Gelegenheit, Kunden mit besonders verlockenden Angeboten zu begeistern. Auch Schuhplus nutzt diesen Tag, um seinen Kundinnen und Kunden ein besonderes Shopping-Erlebnis zu bieten. Kay Zimmer, Geschäftsführer von schuhplus, erklärt: „Der Cyber Monday ist eine großartige Möglichkeit, unserer Kundschaft für die enorme Treue zu danken. Mit attraktiven Sonderangeboten und Rabatten möchten wir nicht nur hochwertige XL-Schuhe zugänglicher machen, sondern auch die Vorfreude auf die bevorstehende Weihnachtszeit deutlich steigern.“

Die Rabattaktion erstreckt sich über das gesamte Sortiment der SALE Damen- und SALE Herren-Kategorien. Damit können Kunden nicht nur ihre Lieblingsschuhe zu einem vergünstigten Preis ergattern, sondern auch von der breiten Auswahl an Modellen und Marken profitieren, die schuhplus als Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen zu bieten hat.

Der Fachhändler schuhplus setzt stets auf Qualität und Kundenzufriedenheit. Die Cyber Monday-Aktion unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, hochwertige Schuhe in Übergrößen für Damen und Herren zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Die Aktion läuft nur an diesem besonderen Tag, und Kunden sollten die Gelegenheit nutzen, um von den exklusiven Angeboten zu profitieren.

Über den Markführer schuhplus

Der Nischenfachhändler schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Mit einem breiten Sortiment an Damenschuhen in den Größen 42-46 und Herrenschuhen in den Größen 46-54 bietet schuhplus eine einzigartige Auswahl für Menschen mit besonderen Anforderungen an Schuhgrößen. Das Unternehmen setzt auf Qualität, Vielfalt und exzellenten Kundenservice. Schuhplus ist nicht nur ein Schuhgeschäft, sondern ein Erlebnis für alle, die nach modischen Schuhen in Übergrößen suchen.

