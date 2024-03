DAH Solar Monokristallines Solarmodul, Full-Screen, Halbzellen, 410 Watt

Strom selbst extra-effizient dank optimierter Selbstreinigung erzeugen

– 132 monokristalline Solarzellen für bis zu 410 Watt Leistung

– Patentierte Full-Screen-Technologie: kaum Schmutz-, Staub- & Schnee-Ablagerungen

– Dauerhaft effizient dank Selbstreinigungs-Effekt

– Modernste Halbzellen-Technologie für hohe Effizienz: 20,78 % Wirkungsgrad

– Bypass-Dioden für optimale Stromausbeute und Vorbeugung von Defekten

– Wasserdicht: IP68

Unabhängigkeit vom Stromanbieter: Das Solarmodul mit Halbzellen-Technologie versorgt einen mit leistungsstarker Sonnenenergie – mit 410 Watt. So nutzt man einfach selbst erzeugten Strom für Kühlschrank, Waschmaschine, Beleuchtung & Co. Das spart bares Geld! Das schwarze Solarpanel-Design sorgt zudem für einen modernen Look, der sich in praktisch jeden Baustil ideal einfügt.

Patentierte Fullscreen-Technologie: Bei herkömmlichen Solarmodulen sammeln sich am Rahmen häufig Staub, Schmutz und Regenwasser und blockieren den Lichteinfall. Das senkt die Effizienz des Panels und macht regelmäßige Reinigungsarbeiten notwendig. Das kann man sich sparen! Denn dank patentierter Fullscreen-Technologie mit vollflächiger Laminierung und abgerundeten Kanten bildet der Rahmen des Solarpanels eine plane Ebene mit den Solarzellen. Regenwasser fließt ungehindert ab und spült Verunreinigungen mit weg. Auch Schnee findet kaum Halt und rutscht einfach herunter. So erhöht man die Stromausbeute um 6 bis 15 % – ganz ohne zusätzlichen Aufwand!

Modernste Halbzellen-Technologie für höchste Effizienz: Bei der modernen Halbzellen-Technologie wird eine Solarzelle in zwei halbe Zellen geteilt. Der Vorteil? Es verringern sich die elektrischen Verluste, so dass die Leistung der Solarzelle und damit auch die des Solarmoduls steigt. So profitiert man von mehr Solarenergie im Vergleich zu herkömmlichen Panels.

Optimale Solarstrom-Ausbeute dank Bypass-Dioden: Nicht jede Solarzelle bekommt zu jeder Zeit die gleiche Menge Sonne ab. Mal liegt eine teilweise im Schatten, mal hat sich auf einer anderen Schmutz und Staub abgelagert. Diese Zellen liefern nur noch wenig oder keinen Strom und behindern den Stromfluss, was die Gesamtleistung des Solarpanels beeinträchtigt. Dank Bypass-Dioden werden diese Hindernisse einfach umgangen und das Panel bringt weiterhin einen hohen Ertrag. Auch Defekten wird so vorgebeugt.

Solide Technologie für starke Leistung: Das monokristalline Solar-Modul besitzt einen hohen Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer. So hat man lange Freude am Stromerzeuger. Sind mehrere Panels miteinander verbunden sorgt man bei Bedarf für noch mehr Strom!

– Leistung (Pmax): 410 Watt

– Leistungstoleranz: +/- 5 %

– Max. Spannung (Vmp): 37,6 V DC

– Leerlaufspannung (Voc): 45,2 V DC

– Max. Strom (Imp): 10,90 A

– Kurzschlussstrom (Isc): 11,36 A DC

– Systemspannung max.: 1.500 V DC

– Klasse A

– Brandschutzklasse C

– Wasserdicht: IP68

– Schneelast Vorderseite: 5.400 PA

– Windlast Rückseite: 2.400 PA

– Robuster und stabiler Rahmen aus Aluminium

– Farbe: schwarz

– Anzahl Solarmodule in Reihenschaltung: bis zu 33

– Anzahl Solarmodule Parallelschaltung: unbegrenzt

– Anschlusskabel mit MC4-kompatiblem Stecker: Länge 120 cm, Querschnitt: 12 AWG / 4 mm²

– Maße: 192,4 x 103,8 x 3,2 cm, Gewicht: 22 kg

– Solarmodul inklusive Anschlusskabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107411721

Hinweis: Für die Verwendung mit Mikro- und Hybrid-Invertern und Wechselrichtern. Grundsätzlich sollte die Installation nur von fachkundigen Personen vorgenommen werden. Nicht für die Verwendung mit Powerstations geeignet.

