Daichi Kato ist neuer Geschäftsbereichsleiter bei Panasonic Mobile Solutions Europe

Panasonic Business verstärkt seinen Fokus auf Produktinnovationen und operative Exzellenz durch noch genaueres Verständnis der Kundenbedürfnisse.

Panasonic hat Daichi Kato zum Leiter des Geschäftsbereichs Mobile Solutions Europe ernannt. Sein Ziel ist es, die 25-jährige Erfolgsgeschichte von Panasonic TOUGHBOOK als führender europäischer Hersteller von robusten mobilen Computern weiter auszubauen. Er will dabei den Fokus noch stärker auf Produktinnovation und operative Exzellenz legen, die durch ein immer besseres Verständnis der Kundenbedürfnisse beflügelt werden.

“Unsere Kunden in den Bereichen Automotive, Technischer Service, Versorger, öffentlicher Sektor, Fertigung und Logistik suchen nach Technologien, die ihnen helfen, ihre Arbeitsprozesse zu verändern. Denn sie sind mit einer Vielzahl unterschiedlicher Herausforderungen konfrontiert – vom veränderten Verbraucherverhalten bis hin zu disruptiven neuen Geschäftsmodellen, Arbeitskräftemangel und Investitionsbeschränkungen”, sagt Kato. “Indem wir diesen Unternehmen zuhören, eng mit ihnen zusammenarbeiten und auf unsere eigene Expertise sowie die unserer Partner zurückgreifen, können wir komplette mobile End-to-End-Lösungen anbieten, die diese Anforderungen erfüllen. Darauf fokussieren wir uns.”

Kato ist seit fast 20 Jahren in leitender Position bei Panasonic tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im internationalen B2B-Geschäft, die er während seiner Tätigkeiten in Japan, Nordamerika und Europa gesammelt hat. Unter anderem war er in der Produktion, im operativen Geschäft und im Vertrieb von Panasonic”s Mobile Solutions Business Division tätig.

“Panasonic TOUGHBOOK hat sich einen guten Ruf für innovative, ergonomisch gestaltete und robuste Notebooks, Tablets und Handhelds erarbeitet. Dies werden wir fortsetzen – und wollen noch viel weiter gehen”, erklärt Kato. “Zu unseren mobilen End-to-End-Lösungen gehört u. a. Gemba Process Innovation, eine umfassende Geschäftsprozess-Analyse auf Kundenseite zur Entwicklung von maßgeschneiderten Technologielösungen mit Fokus auf eine gesteigerte Produktivität und Kundenzufriedenheit. Mit ProServices bieten wir kundenspezifische Entwicklungsservices und Support-Angebote. Zudem gehören Enterprise Software Solutions für das Programmieren kundenspezifischer Apps, Android- und Windows-Verwaltungstools sowie Geräte-Management in Echtzeit dazu.”

Daichi Kato kam 2002 zu Panasonic. Er hat in verschiedenen Ländern studiert: So hat er einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft (MBA) von der HEC Paris, ein Executive Education Programm an der Londoner Imperial College Business School und der National University of Singapore Business School absolviert.

Hiroyuki Nishiuma, Managing Director der Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), sagt zur Ernennung: “Daichi versteht die Herausforderungen, mit denen Unternehmen in Zeiten des schnellen Wandels konfrontiert sind, und sein Ansatz – ein offenes Ohr für den Kunden, Produktinnovation und exzellente operative Umsetzung – wird sicherstellen, dass sich mobile Arbeitskräfte auch in Zukunft auf Panasonic verlassen können, um die Produktivität und die Benutzerfreundlichkeit zu steigern.”

Weitere Informationen zu Panasonic TOUGHBOOK finden Sie unter: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/.

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B. Das Unternehmen, das 2018 sein hundertjähriges Firmenbestehen feierte, unterhält 528 Tochtergesellschaften sowie 72 Beteiligungsunternehmen weltweit und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2020) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,9 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch partnerschaftliche Innovationen Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt der Kunden zu schaffen.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global

Über Panasonic Mobile Solutions (TOUGHBOOK)

Panasonic Mobile Solutions mit Hauptsitz in Wiesbaden ist eine Business Unit der Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU). Mit speziell für professionelle Nutzer entwickelten Lösungen basierend auf modular anpassbaren, widerstandsfähigen Notebooks, Tablets und Handhelds unter der Marke TOUGHBOOK trägt die Mobile Solutions Gruppe zur höheren Produktivität der mobilen Arbeit bei. Als europäischer Marktführer hatte Panasonic 2019 einen Umsatzanteil von 45 Prozent am Verkauf robuster, langlebiger Notebooks und Tablets (VDC Research, März 2020).

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/

Firmenkontakt

Panasonic Marketing Europe GmbH

Marco Rach

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

+49 (0) 611 235 165

marco.rach@eu.panasonic.com

https://business.panasonic.de/computerloesungen/

Pressekontakt

Fink&Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Strasse 164

65205 Wiesbaden

0611 7413116

panasonic@finkfuchs.de

https://www.ffpr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.