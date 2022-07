Daimler Buses Werk Neu-Ulm startet die Produktion der nächsten Generation von Setra Reisebussen: Die neue ComfortClass und TopClass laufen vom Band

Das Daimler Buses Werk Neu-Ulm hat die Serienfertigung der neuen Setra ComfortClass und TopClass 500 gestartet. Die erste ComfortClass der nächsten Generation ist bereits vom Band gelaufen, die TopClass wird in Kürze folgen. Damit unterstreicht der Standort seine Rolle als Kompetenzzentrum für Reisebusse im Produktionsverbund von Daimler Buses und trägt maßgeblich dazu bei, dass die neuen Reisebusse, die den höchsten Setra Qualitätsstandards entsprechen, auf die Straße kommen. Offiziell kann man schon ab diesen Sommer Busse kaufen. Die Fahrzeuge sind mit zahlreichen technischen und optischen Innovationen ausgestattet.

Jochen Duppui, Produktionsleiter Daimler Buses Westeuropa: „Jede Produktionseinführung einer neuen Fahrzeuggeneration ist immer eine Herausforderung. Sie können sich aber auf das Know-how unseres Teams hier in Neu-Ulm verlassen: Die Mitarbeiter wissen genau, wie man Premium-Reisebusse mit höchsten Qualitätsstandards produziert, und der Produktionsstart dieser beiden Setra Busse hat dies wieder einmal eindrucksvoll bewiesen.“

Die nächste Generation – auch beim Produktionsverfahren

Mit der Produktionseinführung der Setra ComfortClass und TopClass hat Daimler Buses in Neu-Ulm zum ersten Mal den so genannten digitalen Busaufbau umgesetzt. Alle neuen Komponenten der beiden Busse wurden vorab digital am Computer in der richtigen Montagereihenfolge zusammengesetzt, um einzelne Prozessschritte zu analysieren. Auf diese Weise konnten Optimierungen innerhalb des Montageprozesses im Voraus vorgenommen werden, wodurch nachträgliche Prozessanpassungen minimiert wurden, was zu einer reibungslosen Produkteinführung beitrug. In Zukunft wird diese Methodik auf alle neuen Serien angewandt werden.

Bildquelle: @ https://www.daimlertruck.com/