DAK-Gesundheit und Nia Health kooperieren

Nur sechs Monate nach Gründung: Nia Health startet GKV-Kooperation

Das Medizinprodukt, die Neurodermitis App Nia (Risikoklasse I), steht fortan DAK-Kunden in der vollumfänglichen Premium-Version kostenfrei zur Verfügung. Der Berliner Medizinproduktehersteller Nia Health startet zum 1. Juli 2020 eine Kooperation mit der DAK-Gesundheit. Neurodermitis-Patienten können mit der Nia-App ihren Gesundheitsverlauf dokumentieren, einen Report für ihren Arztbesuch erstellen und erhalten klinisch validierte Tipps zum Umgang mit der Erkrankung.

Die Verantwortlichen des Charite Spin-Offs Nia Health sind von der schnellen Umsetzung der Kooperation begeistert – gerade vor dem Hintergrund der komplexen Prozesse und Vorlaufzeiten im Gesundheitssystem. Umso erfreuter zeigt sich daher Nia Health CEO Tobias Seidl über den zügigen Kooperationsstart: “Die Vorlaufzeiten bei GKV-Kooperationen sind für die oft kurzlebige Startup-Branche eine Herausforderung. Mit der DAK-Gesundheit als ersten Kooperationspartner unter den großen gesetzlichen Krankenversicherungen haben wir einen enorm wichtigen Meilenstein für unser junges Unternehmen erreicht. Gemeinsam mit Krankenkassen können wir noch mehr Betroffenen helfen.” Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit, sieht in der Nia App eine wichtige Ergänzung zu bestehenden Behandlungsformen der Hautkrankheit: “Mit Nia nutzen wir als erste Kasse aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, die Betroffenen helfen, Neurodermitis besser zu verstehen und Symptome schnell einordnen zu können. Das digitale Angebot gibt Sicherheit bei auftretenden Fragen und ergänzt durch personalisierte Hinweise die ambulante ärztliche Behandlung.”

Neurodermitis ist die größte chronische Hauterkrankung. In Deutschland leiden 4,5 Millionen Menschen an der Erkrankung. Im Juni wurde Nia Health für seine innovative Nia App mit dem 50.000 EUR dotierten EIT Health Headstart Award ausgezeichnet. Aktuell befindet sich Nia Health in Gesprächen mit weiteren Krankenversicherungen und wird zeitnah neue Kooperationen verkünden.

Die Kooperation mit der DAK-Gesundheit ist zunächst auf eine Pilotphase von sechs Monaten ausgelegt. Versicherte mit Kindern bis acht Jahren, die an Neurodermitis leiden, können die App Nia kostenfrei nutzen.

Nia-Nutzer, die nicht bei der DAK-Gesundheit versichert sind, können die kostenfreien Basisfunktionen der App weiterhin nutzen.

Weitere Informationen zur Nia-DAK-Kooperation: www.nia-health.de/dak-gesundheit

Über die DAK-Gesundheit

Die DAK-Gesundheit ist mit 5,6 Millionen Versicherten die drittgrößte gesetzliche Krankenkasse Deutschlands. Besonders jungen Familien bietet die DAK-Gesundheit ein breites Leistungsportfolio (“Beste Krankenkasse für Familien” laut Focus Money, 21/20).

Nia Health bietet Neurodermitis-Betroffenen die erste vollumfängliche digitale Unterstützung. Der Medizinproduktehersteller Nia Health entstand 2019 aus einer Ausgründung an der Charité Berlin. Die Smartphone App namens Nia bietet Patienten und Angehörigen tägliche Unterstützung und verhilft mit personalisierten Inhalten und Funktionen zu einer erhöhten Lebensqualität.

Patienten erhalten von Nia basierend auf ihren individuellen Gesundheitsdaten personalisierte, direkt umsetzbare und medizinisch validierte Empfehlungen. Ergänzend führt Nias ganzheitlicher Ansatz zu einer direkten Integration von Ärzten in teledermatologische Leistungen. Das Angebot setzt sich aus einer Dienstleistungs- und Produktinnovation zusammen. Unter Einsatz von künstlicher Intelligenz wurden bestehende Offline-Services in die digitale Domäne überführt.

Kontakt

Nia Health GmbH

Tobias Seidl

Altensteinstraße 40

14195 Berlin

+49 (0)30 50930415

tobias.seidl@nia-health.de

http://www.nia-health.de

