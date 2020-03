Damen Schuhe in Übergröße bei schuhplus bequem online bestellen

XXL-Damenschuhe in den Größen 42 bis 46

schuhplus – Schuhe in Übergrößen gibt auch Damen mit großen Füßen die Möglichkeit sich Schuhe auszusuchen, die ihrem individuellen Geschmack entsprechen und dabei auch noch perfekt passen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um Europas größtes Versandhaus für Damen Schuhe Übergröße. Die verschiedenen Modelle entsprechen der aktuellen Mode und werden an die Saison angepasst. Hinzu kommen spezielle Schuhe, die immer zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel die Schlittschuhe oder die Brautschuhe. Die Lieferung ist schnell und zuverlässig und der Kundenservice steht den Damen gerne mit Rat und Tat zur Seite, sodass der Einkauf im schuhplus Online Shop ein wahres Vergnügen ist!

Damenschuhe in den Größen 42 bis 46

Europas größtes Versandhaus für Damen Schuhe Übergröße bietet Modelle in den Größen 42 bis 46 und richtet sich somit vor allem an Frauen, deren Schuhgröße jenseits des Durchschnitts liegt. Zudem erwartet Frauen, die auf großem Fuß leben echte Qualitätsware, die mit einer hohen Strapazierfähigkeit und einer erstklassigen Verarbeitung überzeugen kann. Der Online Shop präsentiert nämlich nur Damen Schuhe Übergröße von sorgfältig ausgesuchten Marken oder von der Eigenmarke. Um das Angebot zu vervollständigen, kann außerdem das passende Zubehör online gekauft werden. Dazu gehören beispielsweise Pflegemittel, Einlegesohlen, Schnürsenkel und Schuhformer.

Damen Schuhe Übergröße bei schuhplus für jede Jahreszeit

Das Angebot von schuhplus deckt Damenschuhe für das gesamte Jahr ab. Während für den Winter gefütterte Boots und Stiefel zur Verfügung stehen, können die Frauen im Frühling zu leichten Ballerinas und Slippern greifen. Im Sommer ist dann die Zeit für die stylischen Sandalen und Sandaletten gekommen. Auch Zehentrenner und Badeschuhe sind im Shop in vielfältiger Auswahl erhältlich. Für das stürmische Herbstwetter stehen wasserfeste Gummistiefel zur Verfügung, sodass die Füße auch bei strömendem Regen trocken bleiben.

Elegante Damen Schuhe in Übergröße

Bei besonderen Anlässen ist auch ein besonders elegantes Schuhwerk gefragt. Zahlreiche Damen greifen in diesen Fällen zu High Heels und Pumps mit filigranen Absätzen. Diese Modelle gibt es auch im schuhplus Online Shop in vielfältiger Auswahl. Neben vielen klassischen Modellen in Beige oder Schwarz, gibt es auch glamouröse Schuhe, die sich mit glänzender Metallicoberfläche oder mit funkelndem Glitzersteinbesatz zeigen. Wieder andere haben eine sehr feminine Ausstrahlung und sind mit Schleifenapplikationen oder Blumen verziert. Frauen mit großen Füßen, die auch bei besonderen Anlässen lieber flache Damen Schuhe Übergrösse tragen, können stattdessen zu Ballerinas, Halbschuhen oder Slippern greifen. Die lassen sich wunderbar mit einem Hosenanzug oder mit einer Kombination aus einer Jeans, einer Bluse und einem Blazer kombinieren. Frauen, die vor haben zu heiraten, sollten außerdem einen Blick auf die Brautschuhe von schuhplus werfen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

