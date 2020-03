Damen Schuhe in Übergröße bei schuhplus online bestellen

XXL – Schuhe für den extravaganten Geschmack

Wer große Damen Schuhe sucht und dabei aus mehr als nur zwei Paar auswählen möchte, ist bei

schuhplus – Schuhe in Übergrößen an der richtigen Adresse. Denn das Unternehmen ist Europas größtes Versandhaus für extragroße Schuhe. Für Damen gibt es hier Modelle in den Größen 42 bis 46 zu entdecken, die sich durch einen erstklassigen Komfort, eine hochwertige Qualität und durch ein modisches Design auszeichnen. Damit gehört Frust beim Schuhkauf der Vergangenheit an. Sowohl sehr klassische Frauen als auch trendorientierte Damen können sich bei schuhplus mit Schuhen eindecken, die Ihren individuellen Look widerspiegeln. Außerdem bietet das Versandhaus eine große Vielzahl an verschiedenen Stilrichtungen, sodass für jeden Anlass etwas dabei sein dürfte.

Große Damen Schuhe für den Berufsalltag

Für das Büro, das Businessmeeting oder das Geschäftsessen bietet schuhplus eine Vielzahl an verschiedenen Schuhen. Beispielsweise gibt es zahlreiche klassische Pumps, die sich in gedeckten Farben, wie Schwarz, Beige und Grau zeigen. Zum Hosenanzug oder zum Kostüm sehen sie gleichermaßen gut aus. Ebenfalls eine gute Wahl sind schlichte schwarze Lederstiefeletten mit Absatz. Die können mit einer dunklen Stoffhose, einer Bluse und einem Blazer kombiniert werden. Für Damen, die lieber flache Schuhe tragen, stehen außerdem Ballerinas und Halbschuhe in Übergrößen zur Verfügung.

Lässige Schuhe in Übergrößen für Damen bei schuhplus

In der Freizeit darf das Schuhwerk gerne ein wenig lässiger und bequemer sein. An heißen Sommertagen können Damen mit großen Füßen beispielsweise zu Keilsandaletten oder gar zu Zehentrennern greifen. Wenn es draußen kühler ist, kommen die zeitlosen Chelsea-Boots infrage. Die sind nicht nur sehr klassisch, sie passen außerdem sowohl zur Jeans als auch zum femininen Kleid. Darüber hinaus gibt es natürlich jede Menge bequemer Sneakers, die für ein sportives Streetwear-Outfit wie gemacht sind.

Vor allem Frauen mit großen Füßen, die es lieben sich auffällig und extravagant zu kleiden, haben häufig Probleme die passenden Schuhe zu finden. Große Damen Schuhe in ungewöhnlichen Designs gibt es bei schuhplus aber ebenfalls in großer Auswahl. Dazu gehören beispielsweise die stylischen Overknees oder die bunt gemusterten Pumps, die auf jeder Party für Aufsehen sorgen. Auch glänzende Lackschuhe oder Modelle mit wilden Animal Prints sind eine gute Möglichkeit die Füße in Szene zu setzen. Die großen Damen Schuhe von schuhplus können alle online bestellt werden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

