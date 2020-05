Damenschuhe Übergröße 43 in allen Variationen bei schuhplus

Übergrößenhändler bietet große Vielfalt

schuhplus verkauft Damenschuhe Übergröße 43 in Top-Qualität. Neben hochwertigen Materialien und einer guten Verarbeitung können die Modelle aus dem Webshop von Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen mit einem hervorragenden Komfort und modernen Designs überzeugen. Den Kundinnen steht ein so großes Angebot zur Verfügung, dass sie beim Schuhkauf keine Kompromisse mehr eingehen müssen, sondern sich genau die Schuhe aussuchen können, die ihnen gefallen.

Damenschuhe Übergröße 43 online bestellen und liefern lassen

schuhplus – Schuhe in Übergrößen bietet drei stationäre Ladengeschäfte, in denen die Kundinnen die Damenschuhe Übergröße 43 aus nächster Nähe betrachten und anprobieren können. Zudem können sie sich dort von den freundlichen Mitarbeitern beraten lassen. Wer jedoch nicht in der Nähe einer der drei Läden wohnt, muss trotzdem nicht auf das riesige Sortiment verzichten. Denn das Unternehmen führt einen gut sortierten Webshop, in dem alle Modelle einfach per Klick bestellt werden können. Auch die Beratung kann online, beispielsweise per E-Mail erfolgen. Darüber hinaus begeistert das Unternehmen mit einer rasanten Lieferung. Normalerweise dauert es nur ein paar Tage, bis die Schuhe geliefert werden.

Große Designauswahl für modebegeisterte Damen

Die Schuhe sind ein wichtiger Bestandteil des Outfits. Sie runden es gekonnt ab, können aber auch als auffälliger Eyecatcher eingesetzt werden. Um verschiedene Geschmäcker bedienen zu können, präsentiert schuhplus Damenschuhe Übergröße 43 in diversen Stilrichtungen. So gibt es beispielsweise zahlreiche klassische Stiefeletten und Pumps, die sich mit dezenten Farbgebungen und schlichten Formen präsentieren. Für romantisch, verspielte Looks stehen Ballerinas, Sandaletten und Boots zur Verfügung, die sich in zarten Pastellfarben oder mit dekorativen Spitzenverzierungen zeigen. Frauen, die sich gerne von Ihrer extravaganten Seite zeigen, können auch sehr ausgefallene Schuhe bestellen und Ihrem Outfit so eine besondere Note verleihen. Stiefel mit Lackoberfläche, rockige Boots mit Nieten oder High Heels mit wilden Animal Prints sorgen für Aufsehen. Die Modelle aus dem schuhplus Webshop stammen von bekannten Marken, wie zum Beispiel Gabor, Rieker, Vans, Reebok und vielen anderen. Durch die große Markenauswahl kann auch eine große Bandbreite an verschiedenen Designs realisiert werden.

Gemütliche Hausschuhe und robuste Outdoorschuhe für Damen

Auch zu Hause möchten viele Frauen mit Schuhgröße 43 Schuhe tragen. Vor allem im Winter sind viele Damen auf der Suche nach kuschelig warmen Modellen. Deswegen bietet der schuhplus Webshop auch eine große Auswahl an Hausschuhen, Schlappen und Clogs. Wer seine Freizeit lieber an der frischen Luft verbringt und viel Zeit in der Natur verbringt, findet ebenfalls die geeigneten Damenschuhe Übergröße 43. Die Outdoor- und Trekkingschuhe aus dem Webshop sind extrem robust und bieten einen guten Halt.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.