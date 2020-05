Damenschuhe Übergröße mit optimalen Passformen bei schuhplus

Schuhe in XXL für Damen mit Stil im Webshop von schuhplus

Der schuhplus Webshop präsentiert seinen Kundinnen hochwertige Damenschuhe Übergröße, die perfekt sitzen, einen hohen Tragekomfort bieten und sich in modischen Designs zeigen. Im Sortiment finden Frauen mit großen Füßen Schuhe in den Größen 42 bis 46 und können dabei auf eine riesige Auswahl zurückgreifen. Alle Schuhe sind im Webshop erhältlich, sodass die Kundinnen für den Kauf nicht einmal das Haus verlassen müssen. Das ist besonders praktisch für alle Frauen, die nicht zufällig in der Nähe eines der Ladengeschäfte von schuhplus wohnen. Der Webshop liefert europaweit und braucht dafür meist nur wenige Tage. Innerhalb von Deutschland kommen die Damenschuhe Übergröße sogar meist schon innerhalb von ein bis drei Werktagen ans Ziel.

Damenschuhe Übergröße in erstklassiger Qualität

schuhplus – Schuhe in Übergrößen ist ein Garant für Qualität und bietet in seinem Webshop nur Damenschuhe an, die von exklusiven Marken, wie Rieker, Gabor, Vans oder Remonte stammen. Außerdem gibt es eine Eigenmarke, die das Angebot abrundet. Alle Modelle aus dem Shop bestehen aus hochwertigen und strapazierfähigen Materialien, die gleichzeitig hervorragend verarbeitet sind. Zudem gibt es jede Menge Spezialschuhe zu entdecken, die besondere Eigenschaften besitzen. Die Outdoorschuhe für Damen sind beispielsweise sehr stabil und bieten dank ihres Profils einen hervorragenden Halt im Gelände. Die Gummistiefel bestehen hingegen aus einem wasserfesten Material, sodass sie auch bei Regenwetter für trockene Füße sorgen.

Die richtige Größe finden im Webshop

Egal, welche Übergröße gesucht wird, bei schuhplus ist sie fast immer vorhanden. Damen können dank der praktischen Filterfunktion gezielt nach ihrer Größe suchen. Da die Größen aber nicht bei allen Marken gleich ausfallen, kann es schon einmal passieren, dass die Schuhe dann nicht passen. In diesem Fall können die Damenschuhe Übergröße einfach zurückgeschickt, und gegen Modelle in einer Nummer kleiner oder größer ausgetauscht werden. Am besten werden die Schuhe abends anprobiert. Denn je weiter der Tag vorangeschritten ist, desto stärker schwellen die Füße an. Schuhe, die morgens gut passen, können am Nachmittag oder Abend zu klein sein.

Große Designauswahl und passendes Zubehör

schuhplus bietet eine Vielzahl an verschiedenen Schuharten und Designs. Erhältlich sind Beispielsweise Ballerinas und Slipper, Sandalen und Sandaletten, Sneakers und Boots, High Heels, Stiefeletten und vieles mehr. Darüber hinaus gibt es jede Menge verschiedene Farbgebungen und Musterungen, sodass für jeden Look und für jeden Typ Frau das passende Paar Damenschuhe Übergröße gekauft werden kann. Darüber hinaus ist im Webshop auch das passende Zubehör vorhanden. Beispielsweise stehen Einlegesohlen, Socken, Schuhformer und sogar geeignete Pflegemittel zur Verfügung.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

