Damenschuhe Übergrößen – Exklusiv bei schuhplus

Damen, die auf der Suche nach stilvollen Schuhen in großer Größe sind, können bei schuhplus fündig werden. Das große Versandhaus bietet modebegeisterten Damen eine große Auswahl unterschiedlicher Schuhmodelle in den Größen 42-46. Egal ob chice Boots, kuschelig gefütterte Stiefel oder edle Pumps – In Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Bei schuhplus gibt es sowohl für modeinteressierte Damen, als auch für Herren ein großes Sortiment an stilvollen und hochwertig verarbeiteten Schuhen in Übergrößen zu entdecken. Damen mit den Größen 42-46 finden bei schuhplus Pumps, Halbschuhe, Stiefeletten, Stiefel, Sandalen und Ballerinas. Für Kundinnen, die Ihre Damenschuhe in Übergrößen lieber im Fachgeschäft kaufen möchten, gibt es drei erfolgreich betriebene Standorte mit jeweils großer Verkaufsfläche: In Dörverden auf 1100 qm, in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm sowie im Saterland auf 800 qm Verkaufsfläche.

Stilvolle Damenstiefel in den Größen 42-46 bei schuhplus

Wer nach chicen und robusten Damenstiefeln in Übergrößen sucht, erlebt bei schuhplus eine traumhafte Auswahl aktueller Schuhmodelle in XXL. In diesem Winter gehören robuste Damenstiefel zu den Favoriten in der Modeszene. Besondere Applikationen wie auffällige Schnallen, markante Reißverschlüsse oder metallische Nieten geben in diesem Jahr den Ton an. Für diejenigen, die elegante Damenschuhe in Übergrößen suchen, gibt es bei schuhplus ein ausgewähltes Sortiment stilvoller Damenstiefel mit femininem Absatz. Für Damen, die sich gerne sportlich kleiden, gibt es bei schuhplus schöne Damenstiefel des hochwertigen Schuhlabels Baboos. Wer Damenschuhe in Übergrößen sucht, die sich perfekt im Business-Alltag tragen lassen, wird auch hier in Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen fündig. Namenhafte Schuhhersteller wie Gabor oder Spring Footwear bieten modeinteressierten Damen in diesem Jahr ein großes Sortiment unterschiedlicher Stiefel in Übergrößen. Besonders schön kommen elegante Damenstiefel im Büro zur Geltung, wenn sie mit einem taillierten Blazer, einer edlen Bluse und einer gerade geschnittenen Hose kombiniert werden.

Den Herbst und Winter in vollen Zügen genießen – Modische Boots bei schuhplus entdecken

Es ist wieder soweit: Der kalte Winter steht vor der Tür. Um die magische Atmosphäre während der kalten Jahreszeit hautnah miterleben zu können, wird robustes, gut gefüttertes Schuhwerk benötigt. Wer winterliche Damenschuhe in Übergrößen sucht, den erwartet bei schuhplus ein umfangreiches Sortiment an chicen Stiefeln und Boots. Schöne und kräftige Farbnuancen stehen in dieser Saison im Mittelpunkt. Ob in sattem Rot, in verwaschenem Blau oder in leuchtendem Braun – Die aktuellen Schuhmodelle für den Herbst und Winter lassen keine Wünsche offen. Auch Damenschuhe in Übergrößen mit extravagantem Design sind online bei schuhplus zu finden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

