Daniel Winter-Holzinger: Sportwetten unter der Lupe! Warum Sie auf professionelles Know-how nicht verzichten sollten.

„Ich nehme mir kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, Menschen über das System von Sportwetten aufzuklären“, erzählt Experte Daniel Winter-Holzinger im Interview.

Daniel Winter-Holzinger ist der Inhaber und Gründer der größten deutschsprachigen Bildungsplattform für professionelles Sportwetten, der Sports Betting Academy. Besonders wichtig ist ihm dabei, Menschen dabei zu helfen, das System von Sportwetten zu durchschauen und dadurch zu verhindern, dass diese in einen finanziellen und psychischen Teufelskreis abrutschen.

Was viele Menschen, die Wetten abschließen, nicht wissen!

Wettanbieter haben es verstanden, faire Wettquoten zu ermitteln und verkaufen unfaire Wettquoten an ihre Endkunden. Wettquoten, die weit unter der tatsächlichen Eintrittswahrscheinlichkeit liegen. Dies nennt man in der Fachsprache eine Marge (mathematischen Vorteil) in die Wettquote einzurechnen. Zum massiven Nachteil der Endkunden. Ein Sportwetten Amateur, welcher rein nach seinem Bauchgefühl wettet, beschäftigt sich nicht mit der angebotenen Wettquote und wird dadurch auch langfristig niemals profitabel mit Sportwetten sein.

Doch es geht auch anders! Die Teilnehmer in Daniel Winter-Holzingers Sports Betting Academy lernen, wie die Wett-Industrie wirklich funktioniert und können damit ihr Interesse an Wetten gezielt und mit Erfolgsaussichten einsetzen. Daniels Wunsch ist es, dass durch die Vermittlung von Fachwissen das Abrutschen in die Sucht verhindert wird. Er sieht es als seine Aufgabe, sein Wissen für Menschen bereitzustellen, die zukünftig mit Sportwetten erfolgreich sein möchten.

Daniel Winter-Holzingers Sports Betting Academy zählt mittlerweile mehr als 2.000 Teilnehmer und wurde bei Proven Expert bereits 6-fach ausgezeichnet. Daniel arbeitet dabei mit keinen Wettanbietern zusammen und agiert unabhängig und ganz im Sinne seiner Teilnehmer.

Der Vorteil von Wettgewinnen!

In Deutschland zählen Sportwetten zum Glücksspiel. Wer bei Wettanbietern Geld lässt, die nicht auf der weißen Liste des Staates stehen, beteiligt sich am illegalen Glücksspiel.

Wettgewinne sind generell steuerfrei. Daher eignet sich das professionelle Sportwetten auch für Pensionisten und besonders für Menschen, die eine Rendite von 4 bis 6 % mit „surebet“, also risikofrei, verdienen möchten. Surebet (aus dem Englischen „sichere Wette“) nennt man eine Wette, bei der es möglich ist, unabhängig vom Ausgang der Wette einen Gewinn zu erzielen.

Über Daniel Winter-Holzinger

Daniel war über 20 Jahre in der Sportwettenindustrie beschäftigt und kennt daher die Seite der Wettanbieter sehr genau. Er hat selbst einige Filialen aufgebaut und konnte sich dadurch eine große Expertise und Fachwissen aneignen, die er heute interessierten Menschen zur Verfügung stellt.

Daniel hört von seinen Teilnehmern oft: „Du hast meine Familie gerettet“ oder „Dank dir, bin ich aus dem Spielkreislauf und den Misserfolgen herausgekommen“. Das sind die besonderen Momente für Daniel Winter-Holzinger, in denen er immer wieder neue Motivation schöpft, noch mehr Menschen zu helfen.

Daniel Winter-Holzinger ist Inhaber und Gründer der größten deutschsprachigen Bildungsplattform (Sports Betting Academy) für professionelles Sportwetten. Dort stellt er seinen Teilnehmern sein Fachwissen zur Verfügung, wie professionelles Sportwetten zu einer profitablen Einnahmequelle werden kann. Daniel platzierte bereits mehr als 100.000 Wetten mit einem Volumen von über 5 Millionen Euro. Über 215 Kurzvideos und Berechnungstools helfen dabei, Wetten strategisch mit einem klaren Gewinnvorteil zu platzieren.

