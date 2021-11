Daniels Genussstation – Verwöhnmomente und multisensorische Ansprache von NEXGEN smart instore

Der Treffpunkt zum Genießen und Wohlfühlen mit Lieblingsmenschen

Ein Drive-In-Bereich für die speziellen Momente beim Lieblingsbäcker im eigenen Wohnzimmer? NEXGEN smart instore und Schäfers haben genau das und weitere innovative Konzepte stilvoll umgesetzt.

Das Kaffeehaus-Konzept Daniels Genussstation ist eine Marke der Bäckerei Schäfers, die zur EDEKA Minden-Hannover gehört. Hier werden Verwöhnmomente großgeschrieben. Aus diesem Grund haben die NEXGEN smart instore und Schäfers durch ein stilvolles Design und die Platzierung von digitalen Lösungen eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen. Ob bei der Kommunikation zwischen Kund:innen und Mitarbeiter:innen im Innenbereich oder dem bequemen Bestellprozess mittels der Drive-In-Station im Außenbereich – der Genussfaktor ist sicher.

Gäste verwöhnen und Genussmomente schaffen – genau das ist die Idee, die hinter dem Kaffeehaus-Konzept Daniels von Schäfers, eine Marke der EDEKA Minden-Hannover Regionalgesellschaft, steht. Drei Filialen – Hannover, Wettbergen und Bitterfeld – laden die Kund:innen mit einem frischen Bäckereisortiment und großem Gastroangebot zum Schlemmen und Genießen ein.

Das Konzept Daniels Genusstation by Schäfers, dass unter dem Namen des Gründers Daniel Rennekamp läuft, ist Vorreiter für innovative Trends. Von Anfang an klar, dass das Verwöhnen und der Genuss im Mittelpunkt stehen muss. Gesagt, getan.

Im modern gestalteten Bedienbereich informieren drei Digital Signage Displays die Kund:innen auf den ersten Blick über aktuelle Angebote, Produkt-Verfügbarkeit, sowie saisonale Leckereien. Abgerundet wird das Ganze durch ein modernes und offenes Design. Große Fensterfronten, viel Holz und schmeichelnde Lichtinstallationen laden förmlich zum Verweilen mit den Liebsten ein.

Soll es dann doch einmal schneller gehen oder der Besuch von Freunden oder Familie steht an, haben Kund:innen die Möglichkeit, sich einfach und unkompliziert den Genuss über den Drive-in mitzunehmen. Mithilfe einer dort verbauten Outdoorstele erhalten Kund:innen z.B. Informationen zu dem eigens entwickelten 100 % Fair Trade Bio Daniels Kaffee und zu aktuellen Angeboten.

“Gastronomen und Retailer müssen die Chancen nutzen, die Technologien bieten”, so Thomas Grundmann, Geschäftsführer der NEXGEN smart instore. “Takeaway, Drive-in-Terminals sowie berührungslose digitale Lösungen sind auf dem Vormarsch. Eine Kundenbindung über positive Erlebnisse und Geschwindigkeit durch guten Service – wie die Verwöhnmomente bei Daniels – sind daher besonders wichtig.”

Um für die Zukunft weiterhin gerüstet zu sein, betreut der Touchpoint Management Experte NEXGEN smart instore Schäfers durch moderne Ansätze und Prozesse für eine Digitalisierung am POS, die verbindet.

Die Basis in Karlsruhe – unser Team überall. Die NEXGEN smart instore entwickelt und implementiert gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern digitale Lösungen. Ziel dabei ist, Touchpoints am PoS und PoI durch eine ökologische Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Weitsicht voranzubringen. Durch die NEXGEN KI-gesteuerte Automation und TouchCode-Methode gewinnt die Technik und Infrastruktur am PoS der Kunden deutlich an Effizienz. Kosten werden sichtbar reduziert und Kunden- wie Mitarbeitererlebnisse verbessert. Unabhängig vom Vertriebskonzept liefern die innovativen Cloud-Services und maßgeschneiderten Dienstleistungen für Zentralen und deren Standorte zusätzliche Mehrwerte. NEXGEN si betreut im gesamten DACH-Gebiet und in Teilen Europas namhafte Handels- und Dienstleistungsmarken, wie die EDEKA Regionalgesellschaften, DEPOT, tegut und die sonnenklar.TV Reisebüros mit mehr als 5.000 Standorten.

