Danke Mama, du bist einfach die Beste!

Geschenkideen zum Muttertag

Mama. Ein Wort mit viel Bedeutung.

Vor allem in diesem Jahr haben alle Mütter eine Ladung Wertschätzung verdient, denn gerade in Zeiten der Pandemie sind sie noch geforderter als je zuvor.

Vielen Menschen fällt es schwer, für Dinge zwischendurch “Danke” zu sagen, weshalb ein besonderer Anlass herhalten muss.

Gut, dass es den Muttertag gibt! Dieser wird in Deutschland jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai zelebriert. Dieses Jahr fällt der Muttertag auf den 9. Mai. Bereits 1914 wurde der Muttertag in den USA offiziell eingeführt und verbreitete sich seither weltweit.

Haben Sie schon ein passendes Geschenk zum Muttertag?

Bei Anadore Kosmetik finden Sie eine exklusive Auswahl an Geschenkideen passend zum Muttertag. Von Nischendüften über Körperpflege und verschiedenen Pflegesets bis zu dekorativer Kosmetik, ist für jeden etwas dabei. Entdecken Sie Top Marken wie Maria Galland, Goutal, Guinot oder Amouage und gönnen Sie Ihrer Mutter eine kleine Auszeit mit einem Hauch von Luxus. Denn am Ende des Tages stellen Mütter oftmals ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Verwöhnen Sie Ihre Mutter mit ein bisschen Wellness für Zuhause und sorgen Sie dafür, dass Sie es sich richtig gut gehen lässt.

Organisieren Sie gerne einen Spa-Tag zu zweit, denn ein bisschen Mutter – Kind Zeit ist viel wert.

Und eins steht fest: Mütter freuen sich über jede Minute, die sie mit ihren Kindern verbringen. Also nehmen Sie sich den Muttertag frei, um die Zeit gemeinsam zu genießen.

Aber nicht vergessen: Auch im Alltag sollten Sie die Kleinigkeiten schätzen, die oftmals als selbstverständlich angesehen werden.

Also, danke Mama!

Anadore Kosmetik ist nicht nur ein reiner Online-Shop: Über den Verkauf hochwertiger Kosmetikprodukte für die Gesichts-, Körper- und Haarpflege hinaus, setzen sie auf eine individuelle, fundierte Beratung ihrer Kunden.

Nach dem Motto: Entdecken – Probieren – Lieben – Entdecken Sie u.a. exklusiven Nischendüfte, probieren Sie wirkungsvolle Hautpflege Produkte, und überzeugen Sie sich selbst von unseren Kundenservice.

Bildquelle: ©4pmproduction/123RF.com