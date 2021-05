Darauf kommt es bei SEO an: Trends 2021

Mit der richtigen SEO Strategie und der passenden Agentur dem Erfolg auf die Sprünge helfen

Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Wer eine Webseite hat, der macht sich automatisch irgendwann Gedanken über ihre Sichtbarkeit. Ein Beispiel: Zahnarzt Dr. med. dent. M. bietet in Heidelberg Bergheim seine Dienste an. “Zahnimplantat”, “Zahnersatz” und “professionelle Zahnreinigung” – die Leistungen, mit denen er online gefunden werden will. Und natürlich mit “Zahnarzt Mannheim” und “Zahnarzt Käfertal”. Die schönste Website bringt nichts, wenn sie in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing & Co. nicht gefunden wird. Eine professionelle SEO ist schnell “gegoogelt” – die Suche nach “SEO Heidelberg” und “SEO Zahnärzte” führte zu einer spezialisierten SEO Agentur.

Google Suche nach “SEO Zahnärzte” führte zur Agentur für Suchmaschinenoptimierung

SEO steht für Search Engine Optimization – also die Optimierung einer Webseite auf bestimmte Suchbegriffe. Diese Keywords werden im Zusammenhang mit der Erstellung einer individuellen SEO Strategie recherchiert. Suchvolumen, Zielrichtung, Konkurrenzsituation – maßgebliche Faktoren bei dieser Recherche. Die Mühe zahlt sich aus. Eine exponierte Sichtbarkeit in den organischen Suchergebnissen führt zu mehr Seitenbesuchern. Bezahlte Anzeigen, das zeigen regelmäßig Eye Tracking Studien, werden gerne ignoriert. Für 2021 erwarten SEO Experten weiterhin einen hohen Stellenwert von User Experience. Verweildauer, Absprungrate und Klickrate werden von den Suchmaschinen also weiterhin beobachtet.

SEO Trends für 2021 – User Experience ausschlaggebend

Der Trend Voice Search wird zunehmen. Damit eine Website für die Suche per Sprache optimiert ist, müssen die Suchbegriffe passen. Der Stellenwert des Smartphones – Mobile First Indexierung – wird 2021 weiterhin anwachsen – Stichwort Mobile SEO. Ladezeiten, responsives Design und hochwertige Inhalte werden auch 2021 immer wichtiger werden. In vielen hart umkämpften Bereichen wird die Qualitätsspirale, Content betreffend, immer weiter nach oben gehen. Hier müssen Webseitenbetreiber Schritt halten können. Immer mehr muss deshalb auf eine Vielstimmigkeit im professionellen SEO Konzert gesetzt werden.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

