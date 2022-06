Das Angebot der SeniorenLebenshilfe in Buchholz

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe ist zukünftig für ältere Menschen in Buchholz und Umgebung verfügbar

Die SeniorenLebenshilfe ist ein bundesweit tätiger Dienstleister mit einem vielfältigen und bedarfsgerechten Angebot zur Unterstützung älterer Menschen im Alltag. Die Leistungen sind im vorpflegerischen Bereich angesiedelt und werden individuell auf den Bedarf der Senioren abgestimmt. Lars Starke ist das neueste Mitglied im weitverzweigten Netz aus Lebenshelfern, die ältere Menschen in ganz Deutschland unterstützen. Er ist in Zukunft ein kompetenter Ansprechpartner für Senioren in Buchholz und Umgebung. Mehr Details zum neuesten Lebenshelfer und den Dienstleistungen der Seniorenlebenshilfe finden Sie unter Lebenshelfer in Buchholz.

Praktische und soziale Leistungen für einen Lebensabend im gewohnten Umfeld

Geschäftsführerin Carola Braun gründete die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2012 mit dem Ziel, älteren Menschen den Alltag zu erleichtern. Durch die Unterstützung der Lebenshelfer soll es Senioren ermöglicht werden, in ihrem gewohnten Umfeld alt werden zu dürfen. Neben den vielfältigen Leistungen im vorpflegerischen Bereich spielt auch die soziale Interaktion bei der Arbeit der Lebenshelfer eine wichtige Rolle. Die auf selbstständig-freiberuflicher Basis arbeitenden Lebenshelfer haben stets ein offenes Ohr für die Belange der von ihnen betreuten Senioren und motivieren diese zu gemeinsamen Aktivitäten. Die Lebenshelfer werden von der Berliner Zentrale aus in allen Bereichen bedarfsgerecht unterstützt.

Individuelle und bedarfsgerechte Betreuung von Senioren

Die Lebenshelfer nehmen ihren Senioren alle Tätigkeiten ab, die diese nicht mehr selbstständig bewältigen können. Dies umfasst zum Beispiel die Unterstützung im Haushalt. Lebenshelfer übernehmen den Wohnungsputz, den Lebensmitteleinkauf, das Waschen der Wäsche und das Kochen der Mahlzeiten. Darüber hinaus begleiten sie die älteren Menschen zu Terminen beim Arzt oder Besuchen bei Freunden. Damit alle Wege von den Senioren gut bewältigt werden können, steht jedem Lebenshelfer ein Pkw zur Verfügung. Die sinnvolle Gestaltung der Freizeit der Senioren ist ein weiterer wichtiger Aspekt innerhalb der Arbeit der Lebenshelfer. Je nach Interesse werden gemeinsame Spaziergänge unternommen oder zusammen Bücher gelesen. Weitere Leistungen, wie beispielsweise die Pflegekoordination können ebenfalls individuell abgesprochen werden.

Lars Starke als erster Lebenshelfer in Buchholz in der Nordheide

Dank des neuen Lebenshelfers Lars Starke können nun auch Senioren in Buchholz und Umgebung das Angebot der SeniorenLebenshilfe in Anspruch nehmen. Der 1976 in Hannover geborene ausgebildete Tischler lebt in einer langjährigen Beziehung. Er hat seinen Zivildienst im Kinderkurheim geleistet und anschließend als Tischler sowie als Flugzeugmechaniker im Bereich Innenausstattung gearbeitet. Mit seiner neuen Tätigkeit als Lebenshelfer möchte er Senioren Zeit und Aufmerksamkeit schenken, die in unserer Gesellschaft seiner Meinung nach für ältere Menschen oft zu kurz kommt. Zu den Hobbys von Lars Starke gehören das Wandern sowie das Kochen. Zudem hält er sich gerne im Garten bei seinen Hühnern auf und spielt mit seinen zwei Katzen.

Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Neben Lars Starke sind in ganz Niedersachsen und dem übrigen Bundesgebiet zahlreiche weitere Lebenshelfer im Dienste älterer Menschen im Einsatz. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, unterstützt die Lebenshelfer bei Ihrer Tätigkeit vielfältig in allen Bereichen. Unter anderem werden eigene Schulungen und Fortbildungen angeboten. Das Familienunternehmen ist zudem stets auf der Suche nach weiteren engagierten Menschen, die als Lebenshelfer den Alltag von Senioren erleichtern wollen. Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und den neuen Lebenshelfer Lars Starke erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

