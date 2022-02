Das Angebot der SeniorenLebenshilfe in Laatzen

ist fortan für ältere Menschen zugänglich

Laatzen, 10.02.2022. Im Laufe des Alters lässt bei vielen Menschen die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen, nach. Um Senioren dennoch ein selbstbestimmtes Leben in ihrem eigenen Zuhause zu ermöglichen, bietet die SeniorenLebenshilfe ein deutschlandweit einzigartiges Angebot an, das aus vielfältigen Leistungen im vorpflegerischen Bereich besteht. Die Lebenshelfer sind eine wichtige Stütze im Leben der älteren Menschen und sorgen dafür, dass eine hohe Lebensqualität bis ins hohe Alter hinein erhalten bleibt. Thomas Reineking sorgt als Lebenshelfer in Zukunft dafür, dass auch Senioren in Laatzen und Umgebung in den Genuss des seniorengerechten Angebots der SeniorenLebenshilfe kommen.

Für mehr Selbstständigkeit und ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Die Gründerin der SeniorenLebenshilfe Carola Braun verfolgt mit ihrem Unternehmen das Ziel, die Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit von älteren Menschen zu unterstützen. Sie hat das familiengeführte Unternehmen im Jahr 2012 gegründet und sich seitdem ein breites Netzwerk aus Lebenshelfern aufgebaut, die im gesamten Bundesgebiet aktiv sind. Die Lebenshelfer unterstützten ihre Senioren im Alltag und sind auch als soziale Stütze eine Bereicherung für das Leben der von ihnen betreuten Menschen. Bei ihrer Arbeit werden die selbstständig-freiberuflich tätigen Lebenshelfer von der Berliner Zentrale aus in allen Bereichen vielfältig unterstützt.

Vielfältige praktische Leistungen und soziale Unterstützung

Die Leistungen der Lebenshelfer richten sich nach den persönlichen Bedürfnissen und individuellen Wünschen der Senioren. Bei Bedarf helfen die Lebenshelfer im Haushalt, sie putzen die Wohnung, übernehmen den Einkauf oder waschen die Wäsche. Außerdem begleiten sie ihre Senioren zu Terminen beim Arzt oder unterstützen bei bürokratischen Angelegenheiten. Jeder Lebenshelfer ist mit einem eigenen Pkw ausgestattet, sodass die älteren Menschen bequem transportiert werden können. Neben den vielfältigen praktischen Tätigkeiten spielt auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle bei der Arbeit der Lebenshelfer. Sie bieten den Senioren jederzeit ein offenes Ohr zum Reden an und motivieren sie zu gemeinsamen Unternehmungen.

Thomas Reineking als neuer Lebenshelfer für Laatzen und Umgebung

Mit dem neuen Lebenshelfer Thomas Reineking ist das Angebot der SeniorenLebenshilfe nun auch für Senioren in Laatzen und Umgebung zugänglich. Der 1962 in Billerbeck geborene Rundfunk- und Fernsehtechniker hat nach seiner Ausbildung als Fachberater und Verkäufer sowie als Laden- und Verkaufsleitung in diversen Elektronikfachmärkten gearbeitet, bevor er 26 Jahre lang als Tankstellenpächter selbstständig tätig war. Der Vater zweier Söhne und Opa einer Enkeltochter möchte als Lebenshelfer einen emotionalen sowie menschlichen Beitrag zum Wohle älterer Menschen leisten. Dazu möchte er die Senioren bei ihren Problemen im Alltag unterstützen und auch ihre Freizeitgestaltung bereichern. Thomas Reineking besitzt eine beachtliche Lego-Technic-Sammlung und begeistert sich für das Handwerkern und Restaurieren von alten Dingen.

Weitere Informationen zur Arbeit der SeniorenLebenshilfe

Wenn Sie mehr über die SeniorenLebenshilfe und den neuen Lebenshelfer Thomas Reineking erfahren möchten, dann werden Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Laatzen fündig. Neben Thomas Reineking sind zahlreiche weitere Lebenshelfer in ganz Deutschland zum Wohle älterer Menschen tätig. Dennoch ist das seniorengerechte Angebot noch lange nicht für alle interessierten Senioren zugänglich. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, freut sich daher stets über weitere motivierte Menschen, die als Lebenshelfer das Leben älterer Menschen bereichern wollen.

