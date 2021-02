Das Begehren nach dem edlen Metall

Edelmetalle Geschichte und Geschichten, im Gespräch mit Dr. Peter Riedi, Volkswirt und Edelmetallexperte aus dem Fürstentum Liechtenstein, von Amelie Hauger Studentin und Bloggerin aus Stuttgart.

Wollen Sie ein echtes Gefühl sehen, ein echtes Lächeln? Zeigen Sie ihrem Gegenüber Gold, Silber oder Edelsteine. Gold – beim Anblick dieses glänzenden Edelmetalls antworten die meisten Menschen mit einem Funkeln in ihren Augen. Nicht jeder besitzt es, doch viele begehren es: Ein echtes Goldstück. Sei es ein wertvolles Schmuckstück aus Echtgold oder eine kleine Goldmünze. Wer ein Stück Gold besitzt, ist meist sehr stolz und gibt gut acht darauf. Doch was steckt hinter der Geschichte dieses edlen Metalls?

Edelmetalle sind doch auch nur gespeicherte Werte? Ja und Nein!

Gold wird mit dem Kürzel Au, für den lateinischen Ausdruck Aurum, im Periodensystem bezeichnet und gehört zu der elften Gruppe, den sogenannten Kupfermetallen. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem auch Kupfer und Silber, weshalb diese Gruppe auch Münzmetalle genannt wird. Das Besondere an Gold ist, dass es, wie andere Edelmetalle, in reiner Form in der Natur vorkommt und nicht korrodiert.

“Schon seit tausenden von Jahren wird Gold in verschiedensten Formen und Arten verwendet. Das goldfarbene, glänzende Erscheinungsbild, das seltene Vorkommen und die Unvergänglichkeit dieses Metalls sorgten dafür, dass dieses Edelmetall schon früh als sehr wertvoll angesehen wurde und weiterhin wird. Diese Gegebenheiten brachten dem Gold das Ansehen, was es auch heute noch so besonders macht”, ist der Edelmetallexperte Dr. Peter Riedi überzeugt. Ausgrabungen belegen, dass Gold bereits ungefähr 5000 Jahre v. Chr. von Menschen verarbeitet und in Form von Schmuck oder Kunstwerken verwendet wurde. Frühzeitig erkannten Menschen den Wert des edlen Metalls. Daraus ist die Idee, Gold als Zahlungsmittel zu verwenden, entstanden. Dr. Peter Riedi ist Volkswirt, überzeugter Europäer, beheimatet im Herzen Europas und tauchte schon während seiner Kindheit in die faszinierende Welt der Edelmetalle ein. Geschichtlich ist festgehalten, dass in einer Zeit ca. 500 Jahren v. Chr. die Idee des Goldes als Zahlungsmittel aufkam. “Nicht selten war Gold der Grund für Kriege und Eroberungszüge der Neuzeit. Das Verlangen nach dem edlen Metall erreichte im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt: An vielen Orten der Erde kam es zum Goldrausch. Der Traum von Reichtum, Abenteuer und die Suche nach dem Glück ließen das Goldfieber in die “Neue Welt” Nordamerikas, Südamerikas, Australiens, Südafrikas, Russlands und Alaskas entstehen. Große Mengen an Goldsuchern verließen ihre Heimat, pilgern und strömten weltweit zu Orten mit großen Goldvorkommen, schürften Gold aus dem Erdboden”, erklärt Dr. Peter Riedi.

Begehrte Edelmetalle für Schmuck und Schönheit

Heutzutage wird Gold meist in Form von verschiedenen Legierungen als Schmuck verwendet. Mit Hilfe von Kupfer, Silber oder Platin lassen sich je nach Zusammensetzung unterschiedliche Farbgebung erzeugen. So wird beispielsweise Kupfer beigemischt um Rosegold oder Platin um Weißgold zu erhalten. Auch die Möglichkeit der Geldanlage in Gold ist bei vielen Menschen auf Grund der vermeintlichen Krisensicherheit beliebt. Ebenfalls beliebt ist Gold im Kosmetikbereich. Viele Pflegeprodukte werben damit, mit Gold angereichert zu sein und versprechen so besonderen Luxus. Nach traditioneller chinesischer Medizin erweckt Gold unsere Lebensenergie. Es soll antibakteriell wirken, den Körper von Giftstoffen befreien und der Zellalterung entgegenwirken. Dabei sind diese positiven Eigenschaften nur eine Auswahl der Wirkungen, die das Edelmetall Gold verspricht.

Was, wenn Wünsche in Erfüllung gehen?

“Der Mythos des griechischen Gottes Midas sollte uns jedoch, trotz aller Begeisterung und Faszination die wir für Gold aufbringen lehren, dass Gold nicht alles ist”, gibt Dr. Peter Riedi kritisch zu bedenken. Der Sage nach wurde Midas die Ehre zuteil, sich einen Wunsch erfüllen zu lassen. Da er das glänzende Metall so sehr verehrte wünschte er sich, dass alles was er anfasste zu Gold werde. Dieser Wunsch wurde dem griechischen Gott Midas erfüllt und alles was er berührte wurde zu Gold. Auch das Essen und Trinken, welches er zu sich nehmen wollte, sogar seine Tochter verwandelte der König Midas versehentlich zu Gold. Die Gier nach Gold kann einen also, wenn man nicht mit Bedacht handelt, ganz schnell in Unglück stürzen.

EM Global Service AG – Edelmetalle kaufen und lagern

Der Anbieter EM Global Service AG, mit Sitz im Fürstentum Liechtenstein verfolgt einen ökonomischen Ansatz. Dr. Peter Riedi, Volkswirt und Edelmetallexperte hierzu: “Die EM Global Service AG wurde im Jahr 2010 gegründet. Die handelnden Personen hatten sich bereits seit 2007 mit Edelmetall Konzepten beschäftigt. Unsere Kunden waren zu diesem Zeitpunkt überwiegend in Aktien investiert doch die heraufziehende Finanzkrise lenkte unseren Fokus auf die Vermögenssicherung durch die Investition in Edelmetalle.” Das Konzept des Unternehmens baut auf: Kaufen – Lagern – Absichern. Die Kunden der EM Global Service AG kaufen die Edelmetalle zu einem Preis, der sonst nur Großhändlern vorbehalten ist, erklärt Dr. Peter Riedi. Die Gesellschaft lagert das Kundeneigentum in einer liechtensteinischen Hochsicherheitstresor Anlage. Vorteil ist die Umsatzsteuerfreiheit der Fremdlagerung.

Das Unternehmen EM Global Service AG im Herzen Europas gelegen konzipiert und betreut Rohstoff- und Edelmetallkonzepte. Das Leistungsspektrum der EM Global Service AG umfasst den Erwerb, die Verwahrung und Sicherheit von physischen Edelmetallen für die Eigentümer, die Käufer. Das Unternehmen mit ihrem Team baut auf wirtschaftliche Stabilität und sichern diese mit Zuverlässigkeit und Diskretion in der Vermögensverwahrung im Herzen Europas. Weitere Informationen unter www.em-global-serevice.li

