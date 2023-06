Das Brautmagazin für Bräute ab Größe 42: Die PlusPerfekt Curvy Bride ist da!

Die angesagtesten Brautkleider der Saison, Hochzeitstrends & vieles mehr

Gut Nachrichten für alle, die heiraten möchten oder gerade ihre Hochzeit planen! Die neue PlusPerfekt Edition Curvy Bride 2023/24 ist da! Mit den Highlights der aktuellen Hochzeitskollektionen und Trends der Bridal Fashion Weeks – für Curvys, mollige und Plus Size Bräute kuratiert und liebevoll präsentiert auf 148 Seiten.

Individualität ist das große Thema beim Heiraten 2023/24. Es zieht sich vom Brautkleid über die Hochzeitslocation und die ganz persönliche Art zu feiern bis hin zu den Einladungskarten etc.

Brautmoden-Modestrecke „LAVENDER HAZE“

Minimalismus, Romantik & Sinnlichkeit verschmelzen deshalb in unserer Fotostrecke „Lavender Haze“ zu individuellen Hochzeitslooks fürs Standesamt, freie Trauung oder auch kirchliche Hochzeit. Sie geben Inspiration, Mut und Hilfestellung auf dem Weg zum individuellen Bridal-Look. Mit Trends wie Off-The-Shoulder-Cut, Pailletten, XXL-Schleifen, Satin-Slip-Dress, Blazer-Kleid und Minis, die sich auch mit kleinerem Budget verwirklichen lassen. Wie individuell auch die Outfits des Bräutigams diese Saison sind und worauf ein Groom beim Kauf seines Hochzeitsanzugs achten sollte, verrät uns Bianca Gräff von Biancas Brautmoden. Ob Braut oder Bräutigam, ihr Herz schlägt für alle Curvys, die sich trauen.

From Ashley Graham With Love: So erging es dem Plus Size Model beim Kauf ihres Brautkleids

Im Exklusiv Interview berichtet uns Curvy Model und Body Positivity Aktivistin Ashley Graham von den Herausforderungen, denen sie sich bei der Suche nach ihrem Traum-Brautkleid stellen musste. Und sie gibt wertvolle Tipps, worauf eine Braut beim Kauf ihres Hochzeitskleides achten und keinesfalls verzichten sollte.

Mainstream, nein danke

Das Brautmodenstudio von Anna Beyer und Wenka Kasper steht für Diversität und individuelle Hochzeitsstyles. Im Interview berichten sie über ihre Philosophie und warum sie auf Brautmode mit Coolness-Faktor und jenseits des Mainstreams setzen.

Selected: Bridal Superior

In unserer Brautmodenstrecke „Bridal Superior“ zeigen wir die Trends 2023/24. Alles Traum-Brautkleider für Curvys und in Großen Größen.

Und unsere Leser|innen haben wieder gevotet und wir präsentieren die beliebtesten Brautmodengeschäfte 2023. In welchen Brautmoden-Studios Curvy und Plus Size Bräute sich am wohlsten fühlen und sich in ihr Brautkleid verliebt haben liest du in der aktuellen Edition Curvy Bride. Erhältlich ist das PlusPerfekt Brautmagazin als digitales eMagazin, Premium Package mit Beauty-Produkten oder als Printausgabe in fast allen Press & Books Läden, ausgewählten Kiosken oder direkt im PlusPerfekt-Shop.

