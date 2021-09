Das Dokumentenmanagement der Zukunft in der Praxis

Hybrides Event mit Erfahrungsberichten und Vorträgen

Die Formware GmbH aus Nußdorf am Inn, Spezialist für automatisiertes Output Management und zielgerichtete Kundenkommunikation, veranstaltet ein hybrides Produktevent mit Live-Demos und Kundeninterviews. Connext LIVE 2021 findet am 16. September als Live-Stream und an vier Standorten statt.

Beim hybriden Event Connext LIVE 2021 der Formware GmbH stehen folgende Themen rund um zukunftsweisendes Dokumentenmanagement im Mittelpunkt: eine verständliche Dokumentgestaltung, die verlässliche Steuerung aller Versandkanäle, verbindlicher digitaler Empfang und die elektronische Abrechnung B2B sowie Datensicherheit und Archivierung.

Sie werden in Vorträgen, Produktdemos und Erfahrungsberichten beleuchtet. Mit Kundenbeiträgen aus den Bereichen Energieversorgung, Personalwesen und Versicherungswirtschaft wird das Programm abgerundet. Es findet am 16. September zwischen 16 und 18 Uhr im Online-Livestream und in Kleingruppen vor Ort an vier Standorten statt.

Das Programm

Der Start von Connext LIVE 2021 erfolgt um 16 Uhr, um 16.20 Uhr beginnt der erste Vortrag mit dem Thema “Wie Energieversorger mit Connext Cube und optimierten Rechnungslayouts die Kundenbindung steigern können”. Um 16.45 Uhr geht es um die “Digitalisierung von HR-Prozessen mit Connext Cube und Chatbot DialogBird”, um 17.10 Uhr steht “Connext E Invoice als Lösung für elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich” auf dem Programm. Um 17.30 Uhr schließt das Hybridevent mit dem Thema “Magic Archiv mit Connext Cube – Workflow Konfiguration in agilen Teams”.

Unkomplizierte Teilnahme via Livestream

Das gesamte Programm wird über Microsoft Teams und YouTube live gestreamt, so dass eine bequeme Teilnahme vom Homeoffice oder dem Büro möglich ist. An den Formware-Standorten in Nußdorf, Ludwigsburg, Köln und Hamburg gibt es Slots vor Ort mit begrenzten Teilnehmerzahlen, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. In Nußdorf und im Live-Stream wird außerdem der preisgekrönte Zauberer Florian Otto den Demos Magie einhauchen.

Über Formware

Die Formware GmbH aus Nußdorf am Inn ist Partner für automatisiertes Output- und Dokumenten-Management. Formware entwickelt innovative Software-Lösungen und Clouddienstleistungen zur Optimierung dokumentbasierter Geschäftsprozesse wie die zentrale Abwicklung von Druck- und Versandaufträgen mit automatisiertem Multichannel-Versand oder die elektronische Archivierung von Dokumenten. Ihre Tools Connext CUBE und Connext LOOP vereinfachen Kommunikationsprozesse zwischen Unternehmen und deren Kunden bzw. sorgen als Web-to-Print-Lösung für eine konsistente Markenkommunikation. Formware wurde vor rund 30 Jahren gegründet. Der Firmensitz befindet sich in Nußdorf am Inn. Formware hat über 70 Mitarbeiter und drei weitere Standorte in Ludwigsburg, Köln und Hamburg.

Event: Produktevent Connext LIVE 2021 der Formware GmbH

Zeit: 16. September 16 bis 18 Uhr

Ort: Live-Stream (Youtube und Microsoft Teams) und vor Ort an den vier Formware-Standorten Nußdorf, Ludwigsburg, Köln und Hamburg

Programm:

16.20 Uhr “Wie Energieversorger mit Connext Cube und optimierten Rechnungslayouts die Kundenbindung steigern können”

16.45 Uhr “Digitalisierung von HR-Prozessen mit Connext Cube und Chatbot DialogBird”

17.10 Uhr “Connext E Invoice als Lösung für elektronische Rechnungsstellung im B2B-Bereich”

17.30 Uhr “Magic Archiv mit Connext Cube – Workflow Konfiguration in agilen Teams

