Das Dream-Team für erfolgreiche Personalgewinnung in Bremen

In einer Welt des Fachkräftemangels setzen die Bremer Recruiting Experten Alexander Flögel und Harald Sennebogen neue Maßstäbe in der Personalakquise. Mit einer maßgeschneiderten Strategie und dem Blick fürs Detail schaffen sie es, Unternehmen und Top-Talente zusammenzuführen.

Die Kunst des passgenauen Recruitings

Die Personalgewinnung ist eine Kunst, die Präzision erfordert – ein Credo, das Alexander Flögel und Harald Sennebogen perfektioniert haben. In einem umkämpften Arbeitsmarkt, wo jede Fehlbesetzung kostspielig ist, bieten sie eine Lösung, die weit über das übliche Maß hinausgeht. Der erste Schritt in ihrem Ansatz besteht darin, Unternehmen und die zu besetzenden Stellen tiefgehend zu verstehen. Dies geschieht in einem ausführlichen Dialog, der sowohl die internen Strukturen des Unternehmens als auch die externen Marktbedingungen beleuchtet. Die Bremer Spezialisten für Mitarbeitergewinnung wissen: Eine effektive Personalakquise endet nicht bei der Besetzung einer Stelle. Deshalb entwickeln die Personalspezialisten eine duale Strategie. Diese zielt einerseits auf die umgehende Besetzung offener Positionen ab, andererseits auf die langfristige Positionierung des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber. Hierbei fließen aktuelle Trends und bewährte Methoden gleichermaßen in die Konzeption ein.

Innovative Recruiting-Maßnahmen

Sobald die Strategie steht, aktivieren die Bremer Recruiting Experten ein Bündel an Maßnahmen. Performance Recruiting, Social Recruiting und Active Sourcing sind nur einige der Werkzeuge, mit denen sie auf verschiedenen Plattformen agieren. Parallel dazu optimieren sie die Karrierewebseiten ihrer Klienten und schrecken nicht davor zurück, potenzielle Kandidaten auch direkt anzusprechen. Das Team geht sehr sorgfältig und detailliert vor, um aus dem Pool der Interessenten die vielversprechendsten Kandidaten auszuwählen. Die Selektion basiert auf abgestimmten Anforderungsprofilen, die sowohl fachliche Qualifikationen als auch den Cultural Fit berücksichtigen. Passende Kandidaten werden kurzfristig vorgestellt, wobei das Recruiting-Team mindestens zwei Interviews führt, um die Eignung der Bewerber sicherzustellen.

Transparente und aussagekräftige Kandidatenprofile

Für alle in die engere Wahl gezogenen Kandidaten erstellen Alexander Flögel und Harald Sennebogen detaillierte Profile, die über die üblichen Lebenslaufdaten hinausgehen. Diese Profile bieten eine umfassende Übersicht über die Qualifikationen und Potenziale der Kandidaten und dienen als Grundlage für ein fundiertes Kennenlernen. Ein fester Recruiting Consultant steht jedem Projekt als persönlicher Ansprechpartner zur Seite. Er hält die Auftraggeber über alle Entwicklungen auf dem Laufenden, bietet Unterstützung bei Fragen und sorgt dafür, dass Kundenfeedback in den laufenden Prozessen berücksichtigt wird.

Beratung, die über das Recruiting hinausgeht

Die Bremer Recruitingexperten verstehen sich nicht nur als Vermittler zwischen Unternehmen und Bewerbern, sondern auch als Berater für eine nachhaltige Personalpolitik. Sie unterstützen ihre Klienten bei der Optimierung von Onboarding-Prozessen, der Gestaltung von Karrierewebseiten und der Präsenz auf Bewertungsplattformen und sozialen Netzwerken. Ziel ist es, die Arbeitgebermarke zu stärken, die Mitarbeiterbindung zu erhöhen und die Fluktuation zu senken.

Fazit

Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz und dem Fokus auf Detailgenauigkeit haben die Bremer Personalspezialisten eine Nische in der Personalberatung besetzt. Sie zeigen, dass die richtige Mischung aus menschlicher Expertise und technologischer Unterstützung den Unterschied in der modernen Personalgewinnung ausmacht.

Bei weiteren Fragen zum Thema Recruiting können Sie sich jederzeit gerne an die Bremer Recruiting Experten, Alexander Flögel und Harald Sennebogen, wenden. Die Spezialisten für Mitarbeitergewinnung in Bremen, Hamburg, Oldenburg und ganz Norddeutschland helfen Ihnen hier gerne weiter.

bremer-recruiting-experten.de

Wer steckt dahinter:

Alexander Flögel: Speaker, Marketer und Video-Papst

Seit über 20 Jahren betreut Alexander Flögel, Deutschlands bekanntester Video-Marketer, seine Kunden – von DAX-Konzernen bis zu KMUs. Während dieser Zeit erzielten seine Auftraggeber durch seine Methoden und Dienstleistungen Millionen an Mehrumsatz und stellten hunderte neuer Mitarbeiter ein. Der 50-Jährige und seine Frau leben mit ihren drei Söhnen gemeinsam in der schönen Hansestadt.

Harald Sennebogen: Erfahrener Manager, Personalberater und IT-Profi

Im Jahr 2021 fasste Harald Sennebogen den Entschluss, eine eigene Personalberatung zu gründen. Zuvor hatte er 20 Jahre lang erfolgreich im Management gearbeitet, unter anderem als Geschäftsführer und Mitglied des Aufsichtsrats. Harald Sennebogen, ein gebürtiger Münchner, lebt mit seiner Familie in Stuhr, vor den Toren Bremens

KONTRAST Medien und Marketing ist ein Full-Service Mediendienstleister mit Schwerpunkt Marketing, Vertrieb und Recruiting für Unternehmen. Das norddeutsche Unternehmen mit Sitz im Technologiepark Bremen wurde 2005 von dem bekannten Fernsehproduzenten und Marketingspezialisten Alexander Flögel gegründet (RTL, ARD, ZDF, ProSieben…), der mit seinem Team bis heute über 8500 Sendeminuten für 21 TV-Sender und tausende Firmenvideos produziert hat. Das Team von KONTRAST Medien und Marketing erstellt Produktionen im audiovisuellen Bereich, die im Vertrieb und Kunden- sowie Fachkräftegewinnung ganzheitlich zum Einsatz kommen. Die Branchen sind vielfältig und reichen von Industrie, Handwerk, Hotellerie, Gastronomie, Bildung bis hin zu Medizin, Wissenschaft und Dienstleistungen aller Art. Egal ob Möbelhaus, Juwelier, mittelständisches Industrieunternehmen oder Energiekonzern: KONTRAST verfügt über fundierte Kenntnisse in nahezu allen Wirtschaftszweigen und produziert mit viel Know-how und vor allem ergebnisorientiert im Kundensinne. Der Anspruch ist maßgeschneiderte Medien zum Einsatz zu bringen, die den Kunden die gewünschten Resultate bringen. Informationen zu den zahlreichen Marketingmöglichkeiten und Vertriebs- sowie Recruitingmethoden erfahren Sie direkt von Alexander Flögel persönlich.

