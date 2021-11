Das Fashion Design Institut Düsseldorf gehört zu den besten Modeschulen weltweit

Im internationalen Moderanking belegt das Fashion Design Institut in diesem Jahr Platz 12

Seit das Düsseldorfer Fashion Design Institut im Jahr 2008 mit der Ausbildung von Modeschülern begann, konnte sich die privat geführte Modeschule immer mehr unter den besten Fashion Schulen der Welt etablieren. Seit Jahren rangiert sie als einzige deutsche Modeschule stets unter den weltweit besten 50 Ausbildungsstätten für Modeberufe – und im Jahr 2021 führt das CEOWorld Magazine in seiner jährlichen Bestenliste das Fashion Design Institut sogar auf Platz 12.

– Das renommierte CEOWorld Magazine

– Die Kriterien zur Liste der weltbesten Modeschulen

– Was das Fashion Design Institut herausragend macht

– Weitere hervorragende Ranking-Plätze des Fashion Design Instituts

DAS RENOMMIERTE CEOWORLD MAGAZINE

Weltweit blickt man in der Modebranche auf das jährlich erscheinende Ranking des CEOWorld Magazines, in dem die 50 besten Ausbildungsstätten für Modeberufe gekürt werden. Für das Fashion Design Institut ist ein Platz in dieser Liste der Besten seit Jahren eine wichtige Bestätigung für die hohe Qualität ihrer Arbeit. Denn das renommierte CEOWorld Magazine ist eines der weltweit führenden Wirtschaftsmagazine und richtet sich insbesondere an hochrangige Geschäftsführer und Manager in der ganzen Welt. Die Website des Magazins wird jeden Monat von mehr als 12 Millionen Lesern besucht. Daher sind ihre jährlich erscheinenden Rankings ein viel beachtetes Qualitätsmerkmal für jedes gelistete Unternehmen.

DIE KRITERIEN ZUR LISTE DER WELTBESTEN MODESCHULEN

Das CEOWorld Magazin befragt jedes Jahr aufs Neue mehr als 186.000 Beschäftigte in der Modebranche, Absolventen von Modeschulen, weltweit tätige Mode-Influencer sowie Profis aus der Modeindustrie, Dozenzen von Modeschulen, Arbeitgeber und Recruiter. Unter anderem findet eine Bewertung der Modeschulen in einer Skala von 1 “unbedeutend” bis 100 “herausragend” statt. Die Angaben der Teilnehmer dieser Befragungen werden stets vertraulich behandelt. Das Ziel der aufwendigen Befragung ist es, aus der Vielzahl von gesammelten Informationen, Meinungen und Statistiken ein Bild von den einzelnen Modeschulen, ihrer Arbeit und ihrem Stand in der internationalen Modebranche zu erhalten. Für das Fashion Design Institut ist der diesjährige Rang 12 daher ein schöner Beweis für die Anerkennung, die es in der internationalen Modebranche genießt.

WAS DAS FASHION DESIGN INSTITUT HERAUSRAGEND MACHT

Das Fashion Design Institut schneidet in diesem Jahr mit dem 12. Platz im Ranking des CEOWorld Magazines besonders gut ab. Als einzige deutsche Modeschule überhaupt ist das Düsseldorfer Institut in dieser Bestenliste vertreten. Gelobt wird dabei die herausragende Qualität der Dozenten des Fashion Design Instituts sowie die umfangreichende, fachübergreifende Ausbildung, die dazu führt, dass jeder Absolvent der Modeschule ein umfassendes Wissen über die Modeschule erhält. Weiter lobenswert war das über viele Jahre hinweg aufgebaute Netzwerk, von dem die Schüler des Fashion Design Instituts während ihrer Ausbildung in hohem Maße profitieren können.

WEITERE HERVORRAGENDE RANKING-PLÄTZE DES FASHION DESIGN INSTITUTS

Das Ranking des CEOWorld Magazines ist nicht der einzige Gradmesser für die Qualität von Modeschulen. So befindet sich das Fashion Design Institut auch im Global Fashion School Ranking des Business of Fashion (BoF) unter den Top 50. Die amerikanische Ausgabe des weltweit bekannten und anerkannten Forbes Magazins listet das Fashion Design Institut ebenfalls unter den besten 50 Modeschulen der Welt.

Komm zu uns und mache Deine internationale Karriere im Modebusiness!

Die staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule in Düsseldorf “Fashion Design Institut” bietet Dir eine Ausbildung auf höchstem Niveau an:

internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Management/Marketing.

Mit Harvard Business Publishing Educations (verbunden mit der Harvard University) Lehrmaterialien werden einige Fächer in höheren Jahrgänge durchgeführt. Somit bekommen unsere Schüler das Wissen von den besten der Welt.

Diplom, Bachelor oder Master: Unser in der Fashion Design Industrie anerkanntes institutseigenes Diplom, sowie die Bachelor- und Masterabschlüsse unserer Partnerhochschulen im Ausland kannst du auch ohne Abitur mit unserer Hilfe erreichen.

Seit 2014 sind wir die beste Modeschule Deutschlands.

Diesen Standard bestätigt “The Business of Fashion”, Forbes Magazin und CEO World, welche das Fashion Design Institut Jahr für Jahr unter die besten 50 internationalen Modeschulen wählen!

Firmenkontakt

Fashion Design Institut

E. P.

Oberbilker Allee 282 – 286

40227 Düsseldorf

+49.211.13 72 72 40

info@fashion-design-institut.de

https://fashion-design-institut.com/de/

Pressekontakt

Fashion Design Institut

E. P.

Oberbilker Allee 282 – 286

40227 Düsseldorf

+49.211.13 72 72 40

fashion-design-institut@clickonmedia-mail.de

https://fashion-design-institut.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.