Das FDI organisiert das Modeevent Show ME

Die Modeschule Fashion Design Institut Düsseldorf organisiert am 24. Februar 2023 in der Classic Remise Düsseldorf sein jährlich stattfindendes Modeevent Show ME.

DIE FDI SHOW ME – EIN JÄHRLICHES HIGHLIGHT

Die Show ME ist ein Modeevent, das vom Fashion Design Institut Düsseldorf organisiert wird und den großen Modeschauen nachempfunden ist. Alle Schüler:innen des ersten bis fünften Semesters, die am FDI eine Ausbildung machen, werden in der Classic Remise Düsseldorf selbst designte experimentelle Kunst am Körper sowie ihre persönlichen neuesten Trends vor einem Fachpublikum von etwa 400 Besuchern präsentieren. Die Veranstaltung ermöglicht den Schüler:innen frühzeitig herauszufinden, wie solche Großveranstaltungen professionell aufgezogen werden müssen und gibt ihnen erste praktische Einblicke in die Komplexität der Organisation. Da sie von vorneherein in die Umsetzung mit einbezogen werden, können die Fashion Designenden erkennen, welche Aspekte sie bei der Gestaltung einer solchen Show berücksichtigen müssen, damit aus ihr ein echter Erfolg wird. Das FDI regt seine Schüler:innen dabei an, sich selbst und ihre Ideen zur Umsetzung einzubringen. Ein wichtiges Handwerkszeug für alle, die Mode studieren wollen.

DIE SHOW ME 2023 IN DER CLASSIC REMISE DÜSSELDORF

Dieses Jahr findet die Show ME in der Classic Remise in Düsseldorf statt. Dort wird das Event mit aktiver Hilfe der Schüler:innen, organisiert, kommentiert und die eigenen Designs präsentiert. Die Schüler:innen, die am Fashion Design Institut Düsseldorf den Bildungsgang Fashion Management belegen, bringen ihr Marketing Know-How ein, um die Veranstaltung mit auf die Beine zu stellen und sie zu vermarkten. Dabei wird viel über die Vielschichtigkeit der Organisation von großen Events gelernt und sie übernehmen die Umsetzung aller organisatorischen Elemente. Die Schüler:innen, die den Bildungsgang Modejournalismus belegen, schreiben Artikel über den Verlauf des Events und geben ihre persönliche Einschätzung ab. Für die Designenden, die selbst Mode entwerfen, ist die Show ME die optimale Gelegenheit, ihre Designs vor großem Fachpublikum zu präsentieren. Da die gesamte Veranstaltung professionell aufgezogen wird, steht sie den Modeevents der Großen der Branche kaum nach.

DIE MODENSCHAU – DIE PRÄSENTATION EIGENER KUNST AUF DEM LAUFSTEG

Das Highlight ist die Präsentation der eigenen Werke der Schüler:innen, die den Bildungsgang Modedesign belegen, auf dem Laufsteg: Alle Schüler:innen vom ersten bis fünften Semester kann Models mit selbstkreierten Designs und zur eigenen musikalischen Choreografie über den Laufsteg schicken. Durch die Anwesenheit der Fachleute der Branche und des großen Publikums können sie sehen, wie gut ihre Designs aufgenommen werden und sich noch weitere Ideen und Feedback abholen. Zur gleichen Zeit haben sie die Gelegenheit, mit ihren individuellen Designs auf sich aufmerksam zu machen und ihre eigenen Trends zu präsentieren. Zudem bietet die Show ME die Gelegenheit, mit den anwesenden Fachleuten ins Gespräch zu kommen.

Komm zu uns und mache Deine internationale Karriere im Modebusiness!

Die staatlich anerkannte berufsbildende Modeschule in Düsseldorf „Fashion Design Institut“ bietet Dir eine Ausbildung auf höchstem Niveau an: Internationales Fashion Design, Fashion Journalismus und Fashion Management/Marketing. Mit Harvard Business Publishing Educations (verbunden mit der Harvard University) Lehrmaterialien werden einige Fächer in höheren Jahrgänge durchgeführt. Somit bekommen unsere Schüler das Wissen von den besten der Welt. Diplom, Bachelor oder Master: Unser in der Fashion Design Industrie anerkanntes institutseigenes Diplom, sowie die Bachelor- und Masterabschlüsse unserer Partnerhochschulen im Ausland kannst du auch ohne Abitur mit unserer Hilfe erreichen.

Seit 2014 sind wir die beste Modeschule Deutschlands. Diesen Standard bestätigt „The Business of Fashion“, Forbes Magazin und CEO World, welche das Fashion Design Institut Jahr für Jahr unter die besten 50 internationalen Modeschulen wählen!

