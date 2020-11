Das Fest der Tiere von Gut Aiderbichl im Fernsehen

Am 26. November feiert “Das Fest der Tiere von Gut Aiderbichl” Weltpremiere im Deutsches Musik Fernsehen

Beinahe hätte das Corona-Virus auch die Dreharbeiten auf der zum Gnadenhofverbund Gut Aiderbichl gehörenden Ballermann Ranch im Sulinger Land für die neue tierische Musikshow “Das Fest der Tiere – Hits mit Herz auf Gut Aiderbichl” zunichtegemacht.

“Eigentlich”, so André Engelhardt, “war geplant mit vielen Künstlern und Zuschauern das Fest der Tiere bei uns aufzuzeichnen. Sogar Weltstar und Ex-Dschungelkönigin Ingrid van Bergen hatte (eigentlich) ihr Kommen zugesagt.” Doch dann explodierte Corona erneut.

Das die neue TV-Show in wenigen Tagen, am 26.11., dennoch Weltpremiere feiern kann, verdanken die Verantwortlichen einem ausgefeilten Hygienekonzept sowie ein paar Änderungen am Konzept. Nicht geändert haben sich hingegen die hochemotionalen Geschichten über ganz besondere Tierrettungen von Gut Aiderbichl. So wird in Filmbeiträgen über Zirkuspferde, eine Katze namens Dracula, einer schockierenden Hunderettung u.v.m. erzählt. Gemixt sind die Tiergeschichten mit ganz viel Musik von den Amigos, den Schlagerpiloten, Hansi Hinterseer, Andrea Jürgen, Patrick Lindner, Kastelruther Spatzen u.v.m.

Ein musikalische Highlight der Show setzt Schlagerstar Daniela Alfinito, die gemeinsam mit den geretteten Zirkushengsten Nappi und Appi ihr brandneues Lied vorstellen wird. “Daniela Alfinito hat keinerlei Berührungsängste gezeigt und ist ganz locker und liebevoll mit den Hengsten umgegangen. Beileibe keine Selbstverständlichkeit, so Gutsleiterin Annette Engelhardt. Auch Schlageronkel Sascha Heyna, der als Moderator durch das Programm der TV-Show auf der Ballermann Ranch führt, hat einen Großteil seiner Ansagen und Gespräche inmitten der Esel, Ponys und Kaltblutstuten geführt.

Obwohl auch die Engelhardts selbst die Show noch nicht vollständig gesehen haben, sind sie dennoch von deren Erfolg überzeugt. “Gerade in der Vorweihnachtszeit sind es doch Geschichten von und über Tiere, gewürzt mit volkstümlicher Schlagermusik, die Herzen der Menschen berühren – und, wer am 26. November um 20:15 Uhr die Weltpremiere auf Deutsches Musik Fernsehen verpassen sollten , hat am 20.12, den 4. Advent, noch einmal Gelegenheit, das “Fest der Tiere” zu sehen.” (Mehr Infos: www.deutsches-musik-fernsehen.de)”.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.