Das Fichtelgebirge ruft: Familienharmonie durch Pferdecoaching

Eva Fischer ist als pferdegestützter Coach in Marktredwitz im Fichtelgebirge tätig. Zusammen mit dem “Gasthof im Gsteinigt” bietet sie einen Kurzurlaub für Familien mit pferdegestütztem Coaching an. Die pferdegestützten Coachings finden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Der Aufenthalt im Fichtelgebirge kann jederzeit verlängert werden.

Wie kam es zu der Idee ein pferdegestütztes Coaching mit einem Kurzurlaub im Fichtelgebirge anzubieten?

“Urlaub in Deutschland liegt dieses Jahr ja absolut um Trend und unser Fichtelgebirge ist wunderschön. Pferdegestütztes Coaching ist meine absolute Leidenschaft. Deshalb habe ich mir überlegt wie ich beides kombinieren kann. Michael Rögner vom “Gasthof im Gsteinigt” war gleich begeistert von meiner Idee. Mit ihm an meiner Seite habe ich das Konzept für diesen Kurzurlaub im Fichtelgebirge, der jederzeit verlängert werden kann, erstellen.”, erzählt Eva Fischer.

Wie läuft ein privates, pferdegestütztes Coaching für Familien ab?

“Im Coaching wird sich die Familie zusammen mit mir und einem Pferd als Co-Trainer an ihrer Seite auf die Suche nach neuen Wegen machen, um innerhalb der Familie mehr Harmonie, Achtsamkeit und Ausgeglichenheit zu leben. Das Pferd spiegelt im Coaching absolut ehrlich und wertfrei Gefühle und unterbewusste Prozesse wider. Dadurch hat jedes Familienmitglied die Möglichkeit die Dinge auch einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es gibt schließlich immer 2 Seiten.”, weiß Eva Fischer

Bei einer anschließenden Besprechung wird das Erlebte reflektiert und zusammen überlegt wie es sich in den Alltag transferieren lässt.

Was macht einen Kurzurlaub im Fichtelgebirge so reizvoll?

“Wo soll ich anfangen?”, lacht Eva Fischer. “Wir haben hier im Fichtelgebirge ein wunderschönes Fleckchen Erde. Alleine schon das Gsteinigt, das direkt an der Haustür des Gasthofs anschließt ist ein Naturparadies. Die Luisenburg mit ihrem einzigartigen Felsenlabyrinth, der Fichtelsee und so viel mehr gibt es bei uns bei einer Wanderung oder einer Radtour zu entdecken. Man muss es einfach gesehen haben!”

Eva Fischer arbeitet als selbständiger Coach und bietet pferdegestütztes Coaching für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Informationen finden sie unter www.evafischercoaching.de

Eva Fischer – Pferdegestütztes Coaching

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Leopoldstr. 8

95615 Marktredwitz

Telefon 09231 / 66 39 706

Mobil +49 (0) 171 322 75 21

E-Mail: info@evafischercoaching.de

Eva Fischer PFERDEGESTÜTZTES COACHING

Inhaberin und Geschäftsführerin Eva Fischer – Coaching mit und ohne Pferd –

Mutter zweier Töchter

Pferdegestützter Coach – Zertifiziert Jutta Einhaus

Psychologische Beratung und Personal Coach – BTB –

