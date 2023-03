Das Gesundheitsforum Eningen laedt zum Yoga Vortrag mit Stefan Jammer ein

Yoga-Gesundheits-Angebot am 11. Mai

Am 11.05.2023 um 19 Uhr lädt das Gesundheitsforum zu einem Yoga-Tiefen-Training Vortrag im Gesundheitszentrum Eningen, in der Raite 4, ein. Yoga Coach Stefan Jammer wird den interessierten Besucherinnen und Besuchern Impulse und Anregung zur Bewegung aufzeigen, gemäß seinem Motto „Ein Leben mit mehr Ruhe und Tiefe“.

Beim angebotenen Vortrag, in der vom AK Gesunde Gemeinde begonnenen Reihe „Anregung zur Bewegung“, kann Jede und Jeder teilnehmen, unabhängig von Alter und Kenntnisstand. Stefan Jammer will kreative Lösungen anbieten, als positive Antwort auf die negative Beeinflussung der Gesundheit jedes Einzelnen durch die vergangenen und gegenwärtigen Krisensituationen.

Am Abend erklärt Stefan Jammer von YogaNatur seinen Yoga-Tiefen-Ansatz so: „Mit Hilfe von verschiedenen Körper-, Atem- und sogenannten Seelen-Übungen kann sich ein inne-liegendes Potential des Menschen entfalten, so wie sich durch Licht und Wärme der Sonne aus einem Samenkorn langsam eine kräftige Sonnenblume entwickeln kann.“ Der Kern-Inhalt laut Stefan Jammer YogaNatur ist, dass es der Mensch selbst sei, der Unsicherheit, Unruhe und Sorgen in Ruhe, Gelassenheit und tiefe verwandeln könne. Er würde damit unabhängiger und freier von externen Hilfsmitteln und Lösungen. Dies nenne er das „Yoga-Tiefen-Training“.

„Insgesamt zeigt sich die Wirkung des Yoga-Tiefen-Trainings darin, dass die körperliche und psychische Gesundheit vielseitig profitiert. Es lässt sich im Alltag neue Stabilität, Gelassenheit und Motivation erringen,“ so der Yoga Coach. Sein Augenmerk am Abend wird darauf liegen, eine erhöhte Achtsamkeit für sich und das Umfeld zu schulen sowie Wege aufzuzeigen, chronische Schmerzen zu lindern. Durch diesen Yoga-Ansatz sollen selbst Spannungszustände der Muskulatur harmonisch beeinflusst und Bewegungen leichter und kraftvoller werden.

So beschreibt er seinen Vortrag und seine Kurse als gesundheitliche Prävention auf Basis der Yoga-Idee. „Mein Ziel ist der ganzheitliche Aufbau von körperlicher Gesundheit“, so Jammer. Seine Philosophie ist unabhängig von einer bestimmten Yoga-Stilrichtung, vielmehr möchte er den Zuhörern und Teilnehmern ‚Freude an der Bewegung‘ vermitteln.

Veronika Bittner-Wysk, Vorständin des Gesundheitsforums und Volker Feyerabend, Beirat des Gesundheitsforums und Co-Vorstand des AK Gesunde Gemeinde freuen sich gemeinsam über den Gesundheitsimpuls von Yoga Coach Stefan Jammer von YogaNatur im Rahmen der Reihe „Anregung zur Bewegung“ des AK Gesunde Gemeinde.

Als freiberuflicher ausgebildeter Yogalehrer bringt Stefan Jammer seit 1991 viel Trainer-Erfahrung und verschiedene Fortbildungen mit. Seit 2004 unterrichtet er Gruppen und Einzelpersonen in seinem Yoga-Studio. Darüber hinaus hält er Kurse vor Ort bei Krankenkassen, verschiedenen Bildungseinrichtungen, staatlichen Institutionen und Firmen. Mit seinem neuen Yoga-Tiefen-Training rundet er sein Programm ab. Wer durch den Abend des Gesundheitsforums Spaß und Interesse an weiterführenden Yogastunden entwickelt, hat die Möglichkeit dies im Yoga-Studio YogaNatur Eningen in Form von persönlicher Begleitung (Coaching), Einzelunterricht oder fortlaufenden Gruppenangeboten weiter zu führen.

Beim Termin am 11. Mai sollen Bewegungs- und Denkanstöße gegeben und Fragen beantwortet werden. Ein erster Schritt, um selbst mehr Ruhe und Gelassenheit inmitten von Alltagsdynamik und den vielen sogenannten ‚Verpflichtungen‘ zu erreichen. Es verspricht ein interessanter Abend zu werden.

Weitere Informationen: www.YogaNatur-Reutlingen.de

Gesundheitsforum Eningen e.V. – Wer wir sind und was wir wollen:

Zum Verein: Gegründet im November 1997 hat der Verein ungefähr 50 Mitglieder des Gesundheitswesens aus, in und um Eningen unter Achalm.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Gesundheitswesens, indem das Gesundheitsbewusstsein der Menschen gestärkt, der Umgang mit bestehenden Krankheiten erleichtert und erkrankten Menschen mit fachlicher Unterstützung geholfen werden soll.

Aktivitäten des Vereins: Regelmäßige Vorträge und Informationsveranstaltungen, kompetente Beratung in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder.

Mit-Organisation der Eninger Gesundheitstage, Patenschaft Sturzpräventionsgarten Calner Platz. Kooperation, gegenseitige Anerkennung und intensive Zusammenarbeit im Sinne der Patienten.

Wir wünschen uns weiterhin viel Interesse und Anregungen aus der Bevölkerung

zu allen Gesundheits-Themen! Gerne ihre Mitgliedschaft, Mitarbeit oder finanzielle Unterstützung!

