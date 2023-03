Das gibt es nur einmal – Top Konzerte für 1.000 Euro ohne Eintritt – 16. Bamberger Blues- & Jazzfestival

Europas größtes eintrittsfreies Open-Air Blues- & Jazzfestival findet im UNESCO Welterbe Bamberg statt

Anika Nilles, Gaby Moreno und Philipp Fankhausergehören wohl zu den außergewöhnlichsten und erfolgreichsten Musikern in den Sparten Blues, Jazz und Songwriter weltweit. Ihre drei Live-Konzerte sind im August Teile eines der wohl ungewöhnlichsten Musikfestivals überhaupt. Während einige Festivals die Corona Zeit nicht überstanden haben und sich viele Menschen, aufgrund der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten, die Teilnahme an anspruchsvollen Kulturveranstaltungen nicht mehr leisten können, bietet der Bamberger Stadtmarketing Verein ein zehntägiges Festival der Spitzenklasse ohne Eintrittsgelder an. Würde man alle Eintrittsgelder der angebotenen Konzerte zusammenrechnen wäre der Gegenwert rund 1.000 Euro. Europaweit gibt es kein vergleichbares eintrittsfreies Open-Air Blues- & Jazzfestival mit so vielen hervorragenden Künstler:innen. Die Schirmherrschaft über das diesjährige Festival hat der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder übernommen.

Zur Vorstellung des diesjährigen Festivalprogramms, laden wir Sie hiermit herzlich zur offiziellen Pressekonferenz der 16. Auflage des Internationalen Sparda-Bank Blues- & Jazzfestivalsam 28.3. um 10 Uhr in das Cafe Esspress ein.

In den vergangenen 16 Jahren hat sich das Internationale Bamberger Blues- & Jazzfestival zum größten eintrittsfreien Open-Air Blues- & Jazzfestival in Deutschland entwickelt. Unter dem Motto: Blues, Jazz & More zieht das einzigartige Musikereignis bei rund 60 Live-Konzerten regelmäßig über 150.000 Besucher an die Bühnen in der Stadt und im Landkreis Bamberg. In der Europäischen Metropolregion Nürnberg verbindet das außergewöhnliche Bamberger Festival die Attraktivität der UNESCO Welterbestadt Bamberg und deren Landkreis mit der Leidenschaft unglaublicher Künstler:innen aus der ganzen Welt. Das jährlich stattfindende Musikereignis hat sich als internationale Kulturmarke längst in deutschen und europäischen Veranstaltungskalendern etabliert. Auf dem Musikfestival spielen sowohl internationale Stars, nationale Größen und regionale bzw. lokale Geheimtipps, als auch talentierte und noch unbekannte Newcomers der Blues- und Jazzmusik. Die besondere Philosophie: „Wir wollen alle Menschen, unabhängig ihrer jeweiligen finanziellen Möglichkeiten, ein hochwertiges Festival im Bereich der Blues- und Jazzmusik anbieten, nachdem sich immer weniger Menschen die Teilnahme an hochwertigen Kultur- und Freizeitangeboten leisten können. Vor dem aktuellen Hintergrund der allgemeinen weltpolitischen Verunsicherung und dramatischer Kostensteigerungen hat dieser zentrale Aspekt unseres Festivals noch einmal an kraftvoller und positiver Bedeutung hinzugewonnen.Auch gewinnt das Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit über eine gemeinsame Leidenschaft, wie hier zur Blues- & Jazzmusik, in Krisenzeiten an Bedeutung. Das Festival soll die Menschen aus allen Bereichen, unabhängig ihrer Herkunft, Hautfarbe, Kultur, Geschlecht und Religion über die Musik verbinden.“ (Klaus Stieringer, Festivalleiter)

Gerade die Blues- und Jazzmusik gilt seit vielen Jahrzehnten als Ausdruck menschlicher Gefühle. Das internationale Blues- & Jazzfestival greift diese Sehnsüchte auf und bietet mit seinem beeindruckenden Musikprogramm seinen Besuchern die Gelegenheit aus ihrem Alltag auszubrechen und neue Lebensstile auszuprobieren. Als Veranstalter erwartet das Stadtmarketing Bamberg auch in diesem Jahr rund 150.000 Musikfreunde bei diesem außergewöhnlichen Festival. Einen kleinen Eindruck über die Teilnahme des Festivals erhalten Sie im Kinospot des vergangenen Jahres unter https://youtu.be/bHmqRZzL7po sowie bei WIKIPEDIA unter https://de.wikipedia.org/wiki/Blues-_und_Jazzfestival_Bamberg Das diesjährige Festival wird vom 4. bis 13. August auf den Bühnen in der Stadt und im Landkreis Bamberg stattfinden. Auf der Pressekonferenz werden wir Sie über das diesjährige Line-Up informieren und die teilnehmenden Künstler*innen des Festivals vorstellen. Zur besseren Planung der Pressekonferenz erbitten wir um Ihre kurze Rückmeldung, ob Sie an der Veranstaltung teilnehmen. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und stehen für alle Rückfragen zur Verfügung.

Das Stadtmarketing Bamberg genießt seit vielen Jahren bundesweite Vorbildfunktion für vergleichbare Einrichtungen. Unter dem Geschäftsführer Klaus Stieringer konnte der Verein in den vergangenen 15 Jahren gleich zwei internationale Kulturmarken etablieren. So ist das Stadtmarketing Bamberg sowohl Veranstalter vom internationalen Straßen- und Varietefestival „Bamberg zaubert“, wie auch von Europas größten eintrittsfreien Open-Air Bluesfestival, dem „Tucher Blues- & Jazzfestival“. Das Stadtmarketing Bamberg wurde unter anderem beim Stadtmarketingpreis 2006, 2008, 2010 und 2014 ausgezeichnet. Bei den Veranstaltungen vom Stadtmarketing Bamberg werden auch in diesem Jahr über 500.000 Besucher erwartet.

