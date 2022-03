Das Handelsblatt berichtet: ganzheitliche Vertriebsförderung mit Lösungen von SeedCom

Das Handelsblatt bringt es auf den Punkt: Um den Vertrieb nachhaltig zu fördern, ist eine Anpassung an aktuelle Bedingungen durch den ständig Wandel des Marktes und Kundenanforderungen unabdingbar.

Im digitalen Zeitalter müssen Unternehmen genau auf die Tools und Services achten, die sie zur Vertriebsförderung einsetzen, um die individuellen Prozesse nachhaltig zu optimieren. Für eine erfolgreiche Vertriebsförderung spielen drei Methoden eine wesentliche Rolle:

– Ganzheitliche Vertriebsförderung

– Strategie für die Vertriebsförderung

– Klare Organisation des Vertriebs

Als Kernlösungen für die Vertriebsförderung stellt das Handelsblatt drei Lösungen der SeedCom-Gruppe vor. Mit Trainings und Consulting können Mitarbeiter/-innen geschult und weitergebildet werden, damit der Vertrieb stets an die Bedürfnisse der Kunden/-innen angepasst und ein erfolgreiches und zeitgemäßes Verkaufen gewährleistet wird.

Die Softwarelösungen der Crea Union (SeedCom-Gruppe) erleichtern und optimieren Vertriebsprozesse und Kundenerlebnisse.

Und last but not least sorgt die Crea Motion für kreative Medienlösungen, egal ob online oder im Print.

Hier geht es zum ganzen Beitrag:

https://firmen.handelsblatt.com/vertriebsfoerderung.html

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

