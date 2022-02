Das hat Gesicht!

Mit seiner neuen Image-Kampagne „Be present“ bindet XiTrust Kunden wie Mitarbeiter gleichermaßen ein. Großformatige Portraits geben Kunden und den Mitarbeitern von XiTrust ein Gesicht.

Graz, 22. Februar 2022 – Mit seiner neuen Image-Kampagne „Be present“ bindet XiTrust Kunden wie Mitarbeiter gleichermaßen ein. Großformatige Portraits geben Kunden und den Mitarbeitern von XiTrust ein Gesicht. Sie alle werden mit ihrem individuellen Zugang zum Thema Gegenwärtigkeit zitiert. Die einzigartige Kampagne schlägt damit eine Brücke von aktiver Kundenbindung zu zeitgemäßem Employer Branding.

Die Kampagne wird von Kunden wie BMW in Deutschland und voestalpine in Österreich unterstützt. Grundlage für die Kooperation ist die große Kundennähe, die die Unternehmenskultur von XiTrust prägt. 2021 fand diese in der Begründung des Anwenderforums Xperts User Board seinen Ausdruck. Das Forum steht für Kontinuität im Austausch zwischen XiTrust und seinen Kunden und bietet gleichzeitig die wertvolle Möglichkeit des Wissensaustausches innerhalb des Boards, über Branchengrenzen hinweg.

Be present, präsent sein: Das ist unter den Vorzeichen der Pandemie nicht leichter geworden. Ist für einzelne Signaturvorgänge physische Präsenz im Büro vorausgesetzt, stoßen Unternehmen jeder Größe schnell an ihre organisatorischen Grenzen. „Unsere Kampagne ‚Be present‘ zielt genau darauf ab“, sagt Andreas Koller (CEO XiTrust Germany/Switzerland). „Elektronische Signaturen mit MOXIS sorgen für eine starke Präsenz, denn sie können immer gleich jetzt geleistet werden!“

Präsent sein heißt handlungsfähig bleiben. Präsent sein heißt auch: Verlässlichkeit in allen geschäftlichen Prozessen. Elektronische Signaturen helfen dabei. Sie können orts- und zeitunabhängig geleistet werden. MOXIS ist das dazu passende Signatur-Tool. „MOXIS ist ein hochmobiles Werkzeug, das nicht an Geschäftszeiten gebunden ist. In MOXIS verschmelzen Ort und Zeit“, sagt Christoph Schomberg, Senior Editor XiTrust, der das Konzept zu „Be present“ entwickelt hat. Zu sehen sind die Kampagnenmotive ab sofort in den sozialen Netzwerken und auf der Homepage von XiTrust.

Seit 2002 trägt das Softwareunternehmen XiTrust – The eSignature Company – dazu bei, die elektronischen Signaturprozesse seiner Unternehmenskunden aus allen Branchen und dem öffentlichen Sektor sicher zu gestalten. Mit Standorten in Österreich und Deutschland verfolgt XiTrust gemeinsam mit seinen Kunden die Vision einer papierlosen Zukunft.

Als Partner der Bundesdruckerei und Miteigentümer des Vertrauensdiensteanbieters A-Trust deckt XiTrust die komplette Bandbreite elektronischer Signaturen ab. Weltweit nutzt eine Vielzahl namhafter Kunden die Produkte des Unternehmens.

Basierend auf Standardlösungen, fügen sich alle Produkte maßgeschneidert in bestehende IT-Landschaften ein. Das Ergebnis sind medienbruchfreie Geschäftsprozesse und spürbar mehr individuelle Freiheit für alle, die täglich signierte Dokumente in den Unternehmenskreislauf einfügen. XiTrust Secure Technologies kann heute die komplette Nutzungsbandbreite rund um die elektronische Signatur anbieten.

