Das Haus Mohnblume öffnet wieder für Urlaubsgäste

Aufgrund sinkender Inzidenzzahlen sind touristische Übernachtungen wieder möglich

Endlich! Pünktlich zum langersehnten Ansteigen der Temperaturen sind die Corona-Inzidenzzahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis gefallen. Seit sieben Tagen liegt der Wert unter der “magischen Grenze” von 100. Das bedeutet ganz allgemein, dass touristische Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze und Ferienhäusern, wie auch im ” Haus Mohnblume” , ab Montag, 31. Mai 2021 wieder möglich sind. Damit hat die lange Corona-Durststrecke ein Ende.

Absolut Corona-sicher

Das Haus Mohnblume (Haus 93 im Feriendorf Öfingen) ist ein komfortables Häuschen mit bis zu maximal sechs Schlafplätzen, mit neu renovierten Sanitärräumen und einer ebenfalls neuen Küche auf der Höhe der Zeit. Als Selbstversorgerhaus ist es absolut Corona-sicher. Auch die Schlüsselübergabe an der Rezeption des Feriendorfs kann ohne Personenkontakt erfolgen, sodass Kontakte vermieden und die Distanzregeln eingehalten werden können.

Urlaub auf der Sonnenseite der Baar

Das Ferienhaus ” Haus Mohnblume” ist das Haus 93 im Feriendorf Öfingen bei Bad Dürrheim und als Ferienhaus ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in den Schwarzwald, zur Schwäbischen Alb oder an den Bodensee. Das nahe gelegene Obere Donautal ist zudem ein Eldorado für Wanderer, Kletterer und Kanuten. Das “Haus Mohnblume” liegt in wunderbarer Hanglage auf der Sonnenseite der Baar, einer Hochebene zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb.

Urlaub zu jeder Jahreszeit

Fernab des städtischen Trubels lässt es sich ein Urlaub im Haus Mohnblume zu jeder Jahreszeit genießen. Ob Frühling, Sommer oder Herbst, ob Aktiv-Urlauber oder Ruhesuchende, ein Ferienaufenthalt in Öfingen bietet viele Möglichkeiten.

Wanderer und Radfahrer können direkt am Haus Mohnblume loslegen – und das nahe gelegene Donautal ist ein Eldorado für Kletterer und Kanuten. Der “Genießerpfad Himmelberg-Runde”, ein zertifizierter Premium-Wanderweg, führt direkt durch das Feriendorf. So heißt es: Wanderschuhe schnüren und los!

Auch im Winter lohnt sich der Aufenthalt. So führen zum Beispiel die Langlauf-Loipen direkt am Feriendorf vorbei. Schneewanderungen und Schlittenfahrten lassen keine Langeweile aufkommen. Und Skiabfahrten sind im nahegelegenen Schwarzwald oder an den Hängen der Schwäbischen Alb möglich.

Ein sicheres Umfeld für Familien mit Kindern

Familien mit Kindern finden ein gesichertes Umfeld im Feriendorf und einen großen Spielplatz. Hunde sind im Haus Mohnblume ebenfalls zugelassen. Und im “Öfinger Landhaus”, direkt am Feriendorf, lässt es sich üppig schlemmen.

Auszeit nehmen – Ruhe genießen

Auch wer einfach nur ausspannen will und seine Ruhe sucht, wird sie hier auf der Sonnenseite der Baar auf rund 850 Metern Meereshöhe bei einem ruhigen und ausgeglichenen Klima finden. Es bieten sich vom Feriendorf Öfingen wunderschöne Ausblicke. An guten Tagen lassen sich von hier sogar die Schweizer Alpen erblicken. Ein Panorama zum Genießen, dem Himmel so nah.

Online-Buchungen ab sofort möglich

Ab sofort können Buchungen, auch zu touristischen Zwecken, wieder über das Online-Buchungsformular vorgenommen werden: https://www.haus-mohnblume.de/buchung/

Weitere Informationen: https://www.haus-mohnblume.de/ .

Anfragen können auch per E-Mail: info@haus-mohnblume.de gestellt werden.

