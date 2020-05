Das kleine Schwarze: NETGEAR® präsentiert WiFi 6 Mesh-WLAN-System mit Spitzenleistung in elegantem Design und zum attraktiven Preis

Nighthawk® MK62/MK63 setzt in seiner Klasse Maßstäbe in Sachen Performance, leich-ter Installation, einfacher Handhabung und attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis.

NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, präsentiert mit dem NETGEAR Nighthawk MK62/MK63 seine neuesten WiFi 6 Modelle und untermauert damit seine Position als Marktführer im Bereich der Mesh-WLAN-Systeme und als Vorreiter in Sachen WiFi 6. NETGEAR ordnet das neue WiFi 6 Mesh-WLAN-System unter dem Marken-namen Nighthawk® ein, der beim Unternehmen traditionell für High-Performance und ma-ximale Flexibilität beim Einsatz steht. Das neue, superschnelle WLAN-System überzeugt beim Kunden mit seinen äußeren und inneren Werten. In edlem Schwarz gehalten, macht es in jeder Einsatzumgebung eine gute Figur und liefert neueste WLAN-Technologie kom-biniert mit einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis.

Fly high, Fly fast – mit den ultraschnellen WLAN-Systemen von Nighthawk

Der Zuwachs in der NETGEAR Familie von Mesh-WLAN-Produkten setzt neue Maßstäbe für Leistung und Kapazität, um den steigenden Bandbreitenbedarf der Anwender zu erfüllen. Jedes Familienmitglied benötigt heute superschnelles, zuverlässiges WLAN für die unterschiedlichsten Anwendungen von Gaming über das Arbeiten im Home Office oder Home Schooling bis hin zum Streamen von HD-Videos gleichzeitig auf mehreren TVs im Haus. NETGEAR ist diesem Ruf mit dem Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-System gefolgt, das mit WiFi 6 die Zukunft des WLANs an-bietet. Die NETGEAR Nighthawk Serie von High-Performance-Routern ist vor allem für diejeni-gen Kunden gedacht, die es vorziehen, die Einstellungen für die Personalisierung und Optimie-rung ihres Netzwerks individuell anpassen zu können. Das neue NETGEAR Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-System MK62/MK63 bildet da keine Ausnahme und wurde für Technik-Enthusiasten entwickelt. Es paart die Erfahrung einer zuverlässigen, flexiblen und hochperfor-manten WLAN-Abdeckung mit speziellen Funktionen wie zum Beispiel Dynamic QoS, das auto-matisch sowohl Video-Streaming als auch Gaming-Daten priorisiert. NETGEAR wird über ent-sprechende Updates kontinuierlich weitere Funktionen hinzufügen, die das NETGEAR Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-System auch über die nächsten Monate als das performanteste und anpassungsfähigste System auf dem Markt behaupten.

Modulares System und technischer Leckerbissen

Das Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-System ist mit einem (MK62) oder zwei (MK63) hochleis-tungsfähigen Satelliten erhältlich, um die gesamte Breitband-WLAN-Abdeckung in jedem Zuhau-se gewährleisten zu können. Durch einfaches Hinzufügen weiterer Satelliten werden schwarze WLAN-Flecken eliminiert oder das gesamte System bei einem Umzug in ein größeres Heim er-gänzt. Die Einrichtung ist mit der kostenlosen Nighthawk App für Apple® iOS oder Android™ in wenigen Minuten abgeschlossen. Der Router des Systems wird dabei an das vorhandene DSL- oder Kabelmodem angeschlossen und der oder die Satelliten entsprechend im Haushalt verteilt, um eine möglichst große Fläche abdecken zu können. Zuletzt werden Router und Satellit(en) noch synchronisiert – fertig ist die Highspeed-Autobahn im eigenen Zuhause. Die Nighthawk App dient übrigens auch nach der Erstinstallation zur einfachen Verwaltung des Netzwerks über das Smartphone. Jeder Router oder Satellit des neuen Nighthawk WiFi 6 Mesh-W LAN-Systems un-terstützt Dual-Band-WLAN mit bis zu 1.8Gbps und ist so der ideale Begleiter für die neuesten iPhone® oder Samsung® Smartphones und die neuen WiFi 6 fähigen Gadgets, die in den letzten Monaten eingeführt wurden. Auch bei älteren Endgeräten wird die Konnektivität verbessert, da der WiFi 6 Backhaul für Mesh-Systeme die Auslastung der WLAN-Kanäle durch die Nutzung schnellerer Geschwindigkeiten und besserer Effizienz gegenüber alten WiFi 5 oder regulären WiFi 6 Lösungen ohne Mesh verbessert. Der Router des neuen Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-Systems ist außerdem mit zwei Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet – einer für das Internet und der andere für externe Geräte, die über ein LAN-Kabel verbunden werden sollen. Auch jeder Sa-tellit verfügt für noch mehr Flexibilität beim Anschluss über einen zusätzlichen Gigabit-Ethernet-Port.

“Innerhalb von nur drei Jahren hat Mesh-WLAN einen großen Anteil am WiFi-Markt eingenom-men. NETGEAR hat diesen Markt mit unserem beliebten und preisgekrönten Orbi Tri-Band-Mesh-WLAN-System federführend mitgestaltet”, sagt David Henry, Senior Vice President of Connected Home Products bei NETGEAR. “Wir freuen uns, nun die Performance, die Flexibilität und das außergewöhnliche Design, für das unsere Sub-Marke Nighthawk bekannt ist, in diesen Markt einzubringen und den Markt für WiFi 6 damit weiter zu beleben. NETGEAR verfügt bereits heute über das branchenweit umfassendste Portfolio an WiFi 6 Routern und kann diese Maxime nun auch für WiFi 6 Mesh-Lösungen erfüllen.”

Außergewöhnliches Design zu einem außergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis

Das neue Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-System ist aber nicht nur technisch ein Leckerbissen. Nighthawk, das steht bei NETGEAR auch immer für außergewöhnliches Design, bei dem die Ingenieure eben nicht rein nach dem klassischen Spruch “Form follows Function” handeln, son-dern schon bei der Entwicklung Wert darauf legen, auch hier außergewöhnliche Wege zu gehen. Es überrascht deswegen nicht, dass sich auch das neue WiFi 6 Mesh-WLAN-System nicht zu verstecken braucht. Ganz in Schwarz gehalten, fügt es sich mit seinem flachen, kompakten und identischen Erscheinungsbild für Router und Satellit perfekt in jedes Regal, auf jedes Sideboard, jede Kommode oder einfach nur auf dem Schreibtisch ein. Seine dreidimensionale Oberfläche in Rauten-Mesh-Optik macht das MK62/MK63 schon fast zu einem Designobjekt der besonderen Art. Einmal in Szene gesetzt, zieht das “kleine Schwarze” in jeder Umgebung die Blicke auf sich. Dass außergewöhnliches Design gepaart mit hochmoderner Technologie nicht immer teuer sein muss, stellt NETGEAR zudem mit einem äußerst attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis unter Beweis.

Verfügbarkeiten und Preise

Das neue NETGEAR Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-System ist in zwei Varianten erhältlich:

MK62 (ein Router, ein Satellit)

Ab sofort verfügbar zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 249,99 inkl. MwSt.

MK63 (ein Router, zwei Satelliten)

Ab sofort verfügbar zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 349,99 inkl. MwSt.

Weitere Informationen zum neuen NETGEAR Nighthawk WiFi 6 Mesh-WLAN-System MK62 und MK63 finden Sie hier.

