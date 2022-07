Neueste Entwicklung deckt komplette Customer Jouney mit allen digitalen Touch Points in der Apotheke ab

Essen – Ein Ökosystem im wirtschaftlichen Sinne ist ein komplexes Gefüge digitaler und technischer Systeme, das die Customer Journey von der heute überwiegend digitalen Informationsbeschaffung über den ebenfalls digitalen Kaufprozess, das Online-Payment bis zum After-Sales abbildet. Je mehr sogenannte Digital Customer Touch Points dem Kunden dabei geboten werden, desto größer ist die Möglichkeit einer dauerhaften Kundenbindung. Im aktuellen TurmTalk – dem Podcast für Apotheker/innen erklärt Andre Glombitza, Vertriebs- und Marketingleiter bei der Mauve Mailorder Software GmbH & Co.KG, wie das neu entwickelte Mauve Ökosystem mit seinen digitalen Touch Points nicht nur einen direkten Draht zum Kunden schafft, sondern der Apotheke auch eine einzigartige Möglichkeit bietet, die Kunden an die Apotheke langfristig zu binden.

„Das Mauve Ökosystem ist die neueste Entwicklung von Mauve. Es ging uns darum, ein Gesamtsystem zu konzipieren, bei dem der Mauve ApoShop zu einem vollumfänglichen Vertriebs- und Kommunikationssystem wird, um den Kunden in den unterschiedlichen Phasen der Customer Journey bestens bedienen zu können. Und dementsprechend gehören zur Grundausstattung des Ökosystems neben dem Mauve ApoShop eine eigene Kunden-App und eine Mitarbeiter-App, die letztendlich als Apotheken Cockpit fungiert. Das Mauve Ökosystem wird damit zu einem optimalen Direktmaketing-Tool. Für die Apotheken“, erklärt Andre Glombitza, Vertriebs- und Marketingleiter der Mauve Mailorder Software GmbH.

Über die Kunden-App kann sich der Kunde bei Fragen direkt an die Apotheke seines Vertrauens wenden oder Bestellungen direkt über die App tätigen. So bekommt die Apotheke einen direkten Draht zum Kunden. Ergänzt wird die Apotheken App durch weitere Mehrwerte wie zum Beispiel die Terminbuchung für die Telepharmazie oder weitere Dienstleistungen, die häufig in der Apotheke angeboten werden. Per Push Notification erhält der Kunde eine Vielzahl von Nachrichten und Angeboten wie z. B. einen Gutschein für die kostenlose Botenlieferung oder Informationen zum Bestellstatus.

Über die Mitarbeiter-App kann die Apotheke ihre Kunden über neue Angebote informieren oder sie über den Bestellstatus bzw. einen früheren Verfügbarkeitstermin per Push Notification benachrichtigen, indem die Mitarbeiter den Barcode auf dem Abhol- oder Botenbon scannen und die Informationen an den Kunden weiterleiten.

„Die Mauve Apps sind kundenspezifisch angepasste eigene Apps für die jeweilige Apotheke, die den Kundenkontakt auf digitaler Ebene erweitern und über die die Apotheke direkt mit ihren Kunden kommunizieren kann. Der Apotheker konkurriert nicht mit den vielen anderen Apotheken in seiner Nähe, sondern kann sich über die eigene App als Marke bei seinen Kunden positionieren. Die mangelnde Präsentationsmöglichkeit der individuellen Leistungsfähigkeit und das teilweise Fehlen einer individuellen Preisgestaltung macht die Apotheken, die eine Share App nutzen, mit einem Klick „austauschbar“, beschreibt Andre Glombitza die Vorteile der Mauve Apps.

Mehr Informationen bietet der TurmTalk – Der Podcast für Apotheker – #3 Mauve Ökosystem

https://open.spotify.com/episode/05TCywREgtBddtSIi4Ze5b

https://www.mauve.de/turmtalk

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 44 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, shop.maxmo.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

Firmenkontakt

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

André Glombitza

Laurentiusweg 83

45276 Essen

+49 201 – 85 78 77 55

info@mauve.de

http://www.mauve.de

Pressekontakt

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Dr. Alfried Große

Laurentiusweg 83

45276 Essen

0201-8419594

presse@mauve.de

http://www.mauve.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.