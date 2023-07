Das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld zählt nach dem“27. Grand Prix der Tagungs-Hotellerie“ bundesweit zu den besten Hotels

Strahlende Gesichter, Urkunden und Lobreden. Bei der Preisverleihung zum „27. Grand Prix der Tagungshotellerie“ von „Mein Hotel“ wurden erneut die Besten der Branche gekürt. In NRW liegt das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld Hotel in der Kategorie „mit mehr als 100 Zimmern“ an der Spitze und zählt mit einem vierten Platz in der Gesamtwertung auch bundesweit zu den besten Häusern. Den Erfolg feierten die Teilnehmenden bei einem Gourmetdinner, kreiert von der „Löffelbande“, die sich aus Köchen der bekannten Sat1-Show „The Taste“ formiert hat.

„Als einer der wichtigsten Benchmark-Awards für die deutsche Tagungsbranche zeigt der Grand Prix, was unseren Gästen wichtig ist“, erklärt Walter Sosul, dessen Hotel schon seit vielen Jahren zu der Gruppe der „exzellenten Lernorte“ zählt. „Da wir durch unsere trendsetzenden Innovationen in unserem Haus und die großartigen Teamleistungen so zahlreich die Stimmen unserer Tagungsgäste für den Wettbewerb gewinnen konnten, fühlen wir uns bestätigt und motiviert auf unserem Weg.“

Die Gäste und Seminarveranstalter hatten in diesem Jahr erstmalig die Möglichkeit, unter den zu „Mein Tophotel“ gehörenden Tagungshotels für ihren Favoriten abzustimmen. Es konnten zwischen 1 und 5 Sterne vergeben werden. Zudem erhielten sowohl die Leser der Zeitschrift mep – Fachzeitschrift für das Intern. MICE-Business als auch die Mitglieder des BDVT e.V. – dem Berufsverband für Training, Beratung und Coaching wieder eine Stimme. Die Abstimmung lief bis zum 4. Juni 2023. Ergänzt wurde die Abstimmung durch die Wertung einer Jury, bestehend aus Stephan Gingter, Präsident des BDVT e.V., Thomas P. Scholz, Chefredakteur der mep – Fachzeitschrift für das Int. MICE-Business sowie Jacqueline Schaffrath, Leitung Hotelguides Mein Tophotel Print & Digital. Bei der Auswertung wird unterschieden zwischen Kategorie A (Tagungshotels mit bis zu 100 Zimmern), Kategorie B (Tagungshotels mit 100 Zimmern und mehr) sowie Kategorie C (reine Tagungsstätten).

„Wunderbar, dass unser Engagement als exzellenter Lernort und die Mercure-Dienstleistungsqualität des Teams von ausgewiesenen Branchenkennern erneut gewürdigt wurden“, betont Walter Sosul. „So können mit unserem Engagement für unsere Gäste aus dem In- und Ausland sicher auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Stadt Krefeld als Wirtschaftsstandort zu stärken.“

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld (mercure.com) liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungs-räumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

Bildquelle: Patrick vom Berg – Claudia Wingens