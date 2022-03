Das Messen geht los!

SeedCom-Gruppe mit onAcademy endlich wieder auf top Vertriebs- und Digitalisierungsmessen

Zu lange waren Messen pandemiebedingt in weiter Ferne. Mit viel Glück fanden vereinzelt welche statt, doch zum Großteil wurden sie gemieden. Allerdings sieht das Jahr 2022 vielversprechend aus und viele Unternehmen können die bevorstehenden Messen kaum erwarten. Auch wenn es bei Messen primär um das Präsentieren von bestimmten Produkten geht – der gemeinsame Austausch, die Inspiration, innovative Ideen und der „echte“ Menschenkontakt ist für viele besonders dieses Jahr von großer Bedeutung.

Die zur SeedCom-Gruppe gehörende Crea Union GmbH ist dieses Jahr mit ihrer Bildungsplattform onAcademy ebenfalls auf zahlreichen Messen dabei. Genutzt wird die Online-Lernplattform onAcademy unter anderem für die Fortbildung in Unternehmen und Verbänden, zur Schulung von Vertriebsmitarbeitern/-innen sowie in Bildungseinrichtungen und Verlagen.

Auf diesen vier Messen sind sie als Nächstes anzutreffen:

Trainer Kongress Berlin

In schnellen Schritten kommt der Trainer Kongress Berlin auf uns zu. Am 24. und 25.3.22 ist die Crea Union dort anzutreffen. Mit rund 800 Teilnehmern/-innen gehört der Trainer Kongress Berlin zu den größten Events für Trainer/-innen, Coaches und Weiterbildner/-innen in Deutschland. Die Idee ist, Kolleginnen und Kollegen zusammenzubringen, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam spannende Workshops zu erleben.

Sales Summit in Hamburg

Am 3.5.22 findet der Sales Summit in Hamburg statt. Eine Messe und Konferenz für Digitalisierung und Innovation im Vertrieb. Hier treffen sich Vertriebsleiter/-innen von führenden Unternehmen mit innovativen Vordenkern/-innen aus Start-ups und anderen Lösungsanbietern für Technologien im B2B-Vertrieb. Der Sales Summit in Hamburg bietet hochkarätige Speaker/-innen und Diskussionsrunden mit führenden Experten/-innen. Im Messebereich des Sales Summit bieten zudem innovative Start-ups und etablierte Softwareanbieter in der Vertriebs-Digitalisierung ihre aktuellen Lösungen an. Auf dieser Messe erfährt man, welche digitalen Tools erfolgreiche Unternehmen einsetzen und wie man den eigenen Vertrieb in Zukunft besser aufstellen kann. Dazwischen bietet sie viel Raum zum Netzwerken und für Meetings.

E-Commerce Expo in Berlin

Die E-Commerce Berlin Expo findet dieses Jahr am 5.5.22 statt und ist das größte „Pure-Play“ E-Commerce-Event in der (Technologie-)Hauptstadt Deutschlands. Sie schafft unternehmerische Chancen für das gesamte E-Commerce-Ökosystem: von Händlern/-innen, über Plattformen, Hosting-Anbieter, Logistikdienstleister/-innen, bis hin zu Zahlungsabwicklern/-innen sowie anderen Anbietern/-innen von Online-Lösungen. Die Expo bringt die Top-Player der E-Commerce-Branche zusammen und bietet so den Online-Verkäufern/-innen und -Einzelhändlern/-innen eine hervorragende Möglichkeit, ihre Expertise in den verschiedenen Bereichen zu erweitern und ihre Geschäftsstrategien zu verfeinern.

Digital Future Congress in Frankfurt

Und last but not least nimmt die SeedCom am Digital Future Congress am 17.5.22 in Frankfurt teil. Sie ist eine der größten Kongressmessen mit einem vollständig breiten Angebotsspektrum zu allen Kernbereichen der Digitalisierung, wie zum Beispiel IoT, CRM, ERP und DMS. Über 120 Aussteller/-innen, Speaker/-innen, Podiumsdiskussionen, Keynotes und Workshops bilden eine optimale Plattform, um sich in Best-Practice-Lösungen über neue Digitalisierungsstrategien auszutauschen. Besucher/-innen und Aussteller/-innen können sich im direkten Kontakt zu innovativen IT-Themen beraten, gemeinsam neue Ideen entwickeln und die optimale Lösung für ihr Unternehmen finden.

Für regionale IT-Unternehmen bietet sich eine ideale Gelegenheit, um ein interessiertes Fachpublikum für Lösungen rund um das Thema Digitalisierung zu begeistern.

Endlich hat das Warten (vorerst) ein Ende. Die SeedCom freut sich auf die gemeinsame Zeit mit allen Teilnehmern/-innen und auf ein langersehntes gelockertes und erfolgreiches Messe-Jahr.

Unsere Mission: Vertriebsförderung durch

wirkungsvolle Multichannel Software & Marketing Lösungen,

Consulting & Trainings.

Aus Leidenschaft und absoluter Überzeugung kreieren wir, in unserer Firmengruppe, Vertriebslösungen für unsere Kunden und begleiten diese langfristig.

Seit 2008 verstehen wir uns als innovativen und verlässlichen Partner an der Seite unserer Kunden und betreiben eine aktive Förderung ihrer Projekte mit modernsten Lösungen und verhaltensökonomischen Aspekten.

Ein so dynamisches Arbeitsgebiet, wie das des Vertriebssektors, benötigt immer wieder neue Impulse und Wege, um wachsen zu können.

> Was wir seit über 12 Jahren in unserer Firmengruppe machen?

Wir fördern Vertrieb und Bildung durch Softwares / Apps / Media Works / Consultings und Medien

# onPartner Software für Direktvertriebe und MLM companies

# onAcademy Ihre eigene online Academy Platform für Firmen / Institute

# onGroup Ihre social media community

# onLead Online Marketing Automation & funnel Lösungen

# onTipp Empfehlungsmarketing – Software

# onFix Der Web Baukasten für Ihre Webpages

# appFix Der App Baukasten für native & web Apps

# www.salesLife.de – Magazin > pushing sales& minds

# www.Myco.expert – Tools und Services für ECHTE Trainer / Coaches

Firmenkontakt

Crea union GmbH

Rainer Matla

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@oncrea.de

http://www.creaunion.de

Pressekontakt

Crea union GmbH

Saskia Mahler

Herforderstr. 237

33609 Bielefeld

052155730910

office@oncrea.de

http://www.creaunion.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.