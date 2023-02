Das nachhaltige Service-Upgrade für Deutschland

Wackler setzt mit Green Clean Maßstäbe für die umweltfreundliche Gebäudereinigung

München, den 31.01.2023: 30 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland werden im Gebäudebestand verursacht. Ab 2023 leisten die gewerblichen und öffentlichen Kund*innen des Gebäudedienstleisters Wackler einen Beitrag zur Reduktion dieser Emissionen. Denn der Branchenpionier für grünes Facility Management stellt seinen klimaneutralen Reinigungsservice nun allen Kund*innen ohne Mehrkosten zur Verfügung.

Geht es um die Erreichung von Klimaschutzzielen und -vorgaben, werden vor allem im Bereich des gewerblichen und öffentlichen Gebäudebetriebs bislang noch nicht alle Möglichkeiten bei der Emissionsreduktion ausgeschöpft. Dabei birgt der Gebäudesektor generell – und der ressourcenintensive Bereich des Facility Managements im Besonderen – zusätzliches Potenzial, Emissionen und Umweltbelastungen zu reduzieren. Wackler, ein führender Anbieter für Gebäudedienstleistungen aus Deutschland mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung nachhaltiger Reinigungskonzepte, möchte dieses Potenzial nun konsequent weiter ausschöpfen.

Die Wackler Group stellt ihr Angebotsportfolio um – der etablierte umweltfreundliche Reinigungsservice Green Clean wird 2023 zum neuen Service-Standard für alle Kund*innen. Das Service-Upgrade ist dabei mit keinerlei Mehrkosten für Bestands- und Neukunden verbunden – diese trägt Wackler selbst. Dahinter steht eine große Vision: Mit einem flächendeckend nachhaltigen Service-Angebot den Klimaschutz im Gebäudemanagement einen großen Schritt voranzubringen.

„Angesichts der Klimakrise müssen wir endlich vom Reden ins Tun kommen und als Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Als Vorreiter in der Branche möchten wir unseren nachhaltigen Reinigungsservice allen Kund*innen ohne Mehrkosten anbieten. Viele Unternehmen haben die Herausforderung, dass ein Großteil ihrer Emissionen gerade in der Lieferkette entstehen. Mit Green Clean können sie diese Emissionen im Gebäudesektor effektiv reduzieren. Zudem haben wir uns als Unternehmen ambitionierten Klimaschutzzielen verpflichtet. Wir sind nicht nur klimaneutral, sondern wollen unsere Emissionen auf null senken. Dafür haben wir uns einer Net-Zero-Strategie verpflichtet und der Science Based Targets Initiative angeschlossen“, erläutert Wackler Vorstand/CEO Peter Blenke.

Green Clean ist eine klimaneutrale Reinigungsdienstleistung, die auf wissenschaftlichen Standards beruht: Der CO2-Fußabdruck der Dienstleistung wurde auf Basis des Greenhouse Gas Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard ermittelt. Alle Beschaffungsprozesse und Reinigungsabläufe sind so gestaltet, dass Emissionen und Umweltbelastungen möglichst vermieden werden. Wo dies nicht möglich ist, reduziert das Unternehmen Verbrauch und Emissionen größtmöglich, z. B. in optimierten Verfahren bei Reinigungsmitteleinsatz und Energieverbrauch. Hier setzt die Wackler Group unter anderem auf die Verwendung von ECO-Reinigungsmitteln, auf Basis nachwachsender Rohstoffe anstelle von Rohöl, größtmöglich energieeffizienten Reinigungsgeräten sowie auf die Beschaffung aus bevorzugt lokaler, nachhaltiger Produktion.

Emissionen, die derzeit nicht vermeidbar sind, gleicht Wackler durch nach Goldstandard zertifizierte Klimaschutzprojekte aus. Dies beinhaltet u. a. die Kompensation der Arbeitswege von über 7.500 Mitarbeiter*innen einschließlich der Reinigungskräfte.

Mit Green Clean als neuem, nachhaltigem Maßstab für die Reinigung geht Wackler den nächsten, konsequenten Schritt auf seinem grünen Weg für gelebten Klimaschutz. Seit 2006 ergreift das Unternehmen Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit – als Arbeitgeber und Dienstleister, aber auch als Teil des deutschen Wirtschaftsstandorts und Multiplikator, um andere Unternehmen zum gleichen Engagement zu inspirieren. Für dieses Engagement erhielt Vorstand/CEO Peter Blenke 2022 den begehrten B.A.U.M.-Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Großunternehmen, zudem war das Unternehmen 2022 für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert.

Weitere Informationen zur nachhaltigen Gebäudereinigung für Unternehmen unter www.wackler-group.de.

Die Wackler Group ist ein bundesweit führendes Dienstleistungsunternehmen mit über 7.500 Beschäftigten an 38 Standorten. Die Serviceleistungen umfassen das Facility Management, die Gebäudereinigung, Sicherheits- und Personaldienstleistungen sowie die Unternehmensberatung für Klima und Umwelt. Mit Freude am Service liefert das Unternehmen zuverlässig höchstmögliche Qualität – seit über 110 Jahren. Aus Liebe zur Umwelt leistet es mit seinen Services sowie seiner ESG-Strategie einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht. Seit 2018 ist Wackler klimaneutral und übernimmt somit als erstes Unternehmen unter den führenden Gebäude- und Personaldienstleistern branchenweit eine Vorreiterrolle.

