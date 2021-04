Das neue HKL Center in Northeim

Ein Mehr in allen Bereichen

Northeim, 14.04.2021 – Das HKL Center Northeim wächst weiter und ist Anfang dieses Jahres erneut umgezogen – in ein modernes, größeres Gebäude mit großen Außenflächen, direkt gegenüber der bisherigen Adresse. Hier bietet HKL seinen Kunden nun ein Mehr in allen Bereichen. Die neue Adresse: Mittelweg 22, 37154 Northeim.

“Mit dem neuen Center steht uns noch mehr Fläche zur Verfügung. Damit haben wir ein Mehr an Möglichkeiten in Miete, Kaufen, Service – unsere Kunden profitieren davon, denn wir können ihnen jetzt in jeder Hinsicht noch mehr bieten”, freut sich Christian Keese, Betriebsleiter HKL Center Northeim.

HKL ist in Northeim seit vielen Jahren als feste Größe etabliert. Bereits 2018 war das Center zwecks Vergrößerung innerhalb Northeims umgezogen. Und es wuchs weiter, kam an seine Kapazitätsgrenze. Mit dem Anfang diesen Jahres neu bezogenen Center ist HKL bestens für die Zukunft positioniert. Es bietet ein noch größeres Kompatkmaschinen- und Gerätesortiment zur Miete und zum Kauf, dazu einen größeren modernen Baushop, eine größere Werkstatt sowie einen Raum für interne und externe Schulungen. Kurz: Alle Kundenbedarfe und -anforderungen können hier erfüllt werden getreu dem Motto: Was immer Du brauchst, Du kriegst es. Das neue HKL Center Northeim befindet sich in 2km Entfernung zur A7 und ist damit verkehrstechnisch gut angebunden.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl-baumaschinen.de). Über 80.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen- und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.450 Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2020 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 400 Millionen Euro.

