Das Online Marketing Wunder – Shadrach Peeris

Ein 25-jähriger SEO Experte wirbelt die ganze Online Marketing Branche durcheinander.

Der mittlerweile in Dubai, Amerika und Deutschland lebende junge Wirtschaftsinformatiker verbringt einen Großteil seiner Zeit mit Marketing Experten aus anderen Ländern und vor allem Silicon Valley.

Mit seinem Team berät er große Unternehmen in Deutschland und wendet Marketing Technologie-Neuheiten in Deutschland an und schafft es mittlerweile Unternehmen einen Vorsprung von ca. 5 Jahren gegenüber der Konkurrenz zu bringen – sowas haben Unternehmen in Deutschland noch nie gesehen.

Die Akzeptanz des E-Commerce und der Bedarf an Online-Engagement haben sich in diesem Jahr weiter beschleunigt und werden es auch weiterhin tun. Die Menschen wollen zu ihren Bedingungen mit Marken in Kontakt treten und suchen dafür nach einzigartigen und optimierten Online-Erlebnissen.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ihre digitale Präsenz anpassen, um für ihre Kunden sichtbarer, wertvoller und verfügbarer zu sein. Ein wichtiger Weg ist die Fokussierung auf SEO für Ihre Unternehmenswebseite.

Neben seinem Studium zum Wirtschaftsinformatiker arbeitete der junge Deutsche in großen digitalen Projekten der Politik mit. Seine extrem analytischen und sozialen Fähigkeiten, um Zielgruppen schnell zu identifizieren und die Bedürfnisse der Kunden besser zu verstehen, bringen plötzlich Reichweite und Anerkennung in der Branche. Sein Motto: Jeder Geschäftsinhaber sollte ein solides Verständnis der Funktionsweise des Internetmarketings haben.

Was ist SEO?

SEO steht für Search Engine Optimization (Suchmaschinenoptimierung), d. h. die Verbesserung der Sichtbarkeit einer Webseite in Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo. Ziel ist es, die organische Reichweite für bestimmte Suchanfragen zu erhöhen. Genauso die Qualität und Quantität der Webseitenbesucher, durch Optimierungen, auf und außerhalb der Webseite zu verbessern. Dabei geht es nicht nur darum, Seiten mit relevanten Schlüsselwörtern zu füllen, sondern auch sich auf andere wichtige Kriterien zu konzentrieren, z. B. die Geschwindigkeit der Webseite, die Benutzerfreundlichkeit für mobile Geräte, die Interaktivität und den Inhalt der Webseiten.

Wenn Sie Ihre Marke langfristig bekannt machen, Ihr Zielpublikum erweitern und mehr Umsatz erzielen wollen, ist Suchmaschinenoptimierung von entscheidender Bedeutung.

SEO, als ein umfassender und komplexer Bereich des Online-Marketings, der sich jedoch durch sein enormes Potenzial für Profitabilität auszeichnet, kann durch Marketing Experten stark optimiert werden.

Herausforderungen von Unternehmen während der Wirtschaftskrise:

Ausgaben für Werbekampagnen sind zu hoch, der ROI zu niedrig

Zu viele unterschiedliche Marketingkanäle und Marketinginstrumente

Optimale Abstimmung der Marketingkanäle – Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn, TikTok, Google my Business

Wie würde die Zukunft deutscher Unternehmen aussehen, wenn externe SEO Experten beratend unterstützen würden:

Erhebliche Steigerung des Umsatzes über verschiedene Marketingkanäle und Fokussierung auf gewinnbringende Kampagnen

Vergeudete Ausgaben werden reduziert und Mitarbeiter sind geschult darin, wie Werbung effektiv verwaltet wird

Steigerung des ROIs mit absoluter Vorhersehbarkeit

Maximale Rentabilität

Wie arbeiten Google Experten wie Shadrach Peeris?

Gearbeitet wird immer im Rahmen des Unternehmensbudgets und mit Meilensteinen, um Ziele besser zu erreichen. Bedürfnisse werden mit einer Strategie kombiniert, um geschäftliche Herausforderungen zu verstehen und ideale Kundentypen zu identifizieren.

Das Team von Shadrach Peeris konnte mit seinen Dienstleistungen tausenden Geschäftsinhabern helfen, einen vorhersehbaren Verkaufstrichter aufzubauen. Das Team hat eine einzigartige Formel entwickelt, um sicherzustellen, dass die erhaltenen Leads hochqualifiziert sind. Details über die Methoden und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme sind der Webseite shadrachpeeris.de zu entnehmen.

