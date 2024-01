Das perfekte Kostüm für den Fasching

6 in 1 Vokuhila Set

Feiern Sie Fasching oder Karneval mit einem ausgefallenen Twist! Unser 6 in 1 Vokuhila Set ist die ultimative Wahl für alle, die auf der Suche nach einem unvergesslichen Kostüm sind. Dieses Set beinhaltet einen trendigen Unisex Trainingsanzug, der mit seinem auffälligen Design und lebhaften Farben sofort ins Auge sticht. Die Hose und Jacke sind aus einem hochwertigen, atmungsaktiven Material gefertigt, das nicht nur für hohen Tragekomfort sorgt, sondern auch bei verschiedenen Körperformen eine großartige Passform bietet. Ergänzt wird das Outfit durch eine charakteristische Assi Perücke, die den legendären Vokuhila-Stil (vorne kurz, hinten lang) perfekt nachbildet und aus synthetischen Fasern besteht, die sowohl realistisch aussehen als auch leicht zu pflegen sind.

Doch damit nicht genug! Zu diesem Set gehört auch eine funkelnde Dollar-Goldkette, die Ihrem Kostüm einen Hauch von Bling und Extravaganz verleiht. Sie ist leicht, angenehm zu tragen und ein echter Hingucker. Passend dazu erhalten Sie einen Dollarring, der das Gesamtbild abrundet und Ihrem Look einen Hauch von Glanz und Glamour verleiht. Die mitgelieferte Brille mit ihrem einzigartigen Design ist nicht nur ein modisches Accessoire, sondern vervollständigt auch die Illusion, ein echter 80er-Jahre Star zu sein. Dieses Kostüm-Set ist ideal für Karnevalsfeiern, Faschingsumzüge, Mottopartys oder einfach nur für einen lustigen Abend mit Freunden. Es ist leicht zu reinigen und kann für zukünftige Anlässe wiederverwendet werden. Tauchen Sie ein in die Welt der 80er und erleben Sie einen unvergesslichen Auftritt mit unserem 6 in 1 Vokuhila Set!

Haupteigenschaften:

– Vielseitiges Unisex-Design: Der Trainingsanzug in diesem Set ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet und passt sich verschiedenen Körpergrößen und -formen an. Die lebhaften Farben und das auffällige Design machen ihn zu einem echten Hingucker auf jeder Party.

– Authentische Vokuhila-Perücke: Die Perücke im Set bildet das berühmte Vokuhila-Design nach – vorne kurz und hinten lang. Sie ist aus hochwertigen synthetischen Fasern hergestellt, die eine realistische Optik und einfache Pflege garantieren.

– Bling-Accessoires für den perfekten Look: Die Dollar-Goldkette und der Dollarring fügen Ihrem Kostüm eine extravagante und glitzernde Note hinzu. Sie sind leicht und angenehm zu tragen, ideal für lange Partyabende.

– Stilvolle Brille: Die Brille im Retro-Design vervollständigt Ihr Kostüm und verleiht Ihnen das Flair eines 80er-Jahre Stars. Sie ist nicht nur ein modisches Accessoire, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtlooks.

– Vielseitige Verwendbarkeit und einfache Pflege: Dieses Kostüm-Set ist ideal für eine Vielzahl von Anlässen wie Fasching, Karneval oder Mottopartys. Es ist langlebig und leicht zu reinigen, sodass Sie es bei zukünftigen Veranstaltungen wiederverwenden können.

Kostümheld® 6 in 1 Vokuhila Set 80er Outfit Kostüm mit Unisex Trainingsanzug, Assi Perücke, Goldkette, Brille – für Fasching & Karneval —>> Jetzt kaufen

Das 6 in 1 Vokuhila Set ist die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem auffälligen und dennoch komfortablen Kostüm für Karneval, Fasching oder Mottopartys sind. Es ist nicht nur ein echter Blickfang, sondern auch äußerst praktisch. Das Kostüm lässt sich leicht an- und ausziehen und ist unkompliziert in der Pflege. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der strapazierfähigen Materialien können Sie sicher sein, dass Ihr Kostüm auch nach mehrmaligem Tragen und Waschen noch wie neu aussieht. Ob Sie nun ein erfahrener Karnevalist sind oder zum ersten Mal ein Kostüm für eine Mottoparty suchen, mit unserem 6 in 1 Vokuhila Set werden Sie garantiert zum Star des Abends. Tauchen Sie ein in die aufregende Welt der 80er Jahre und genießen Sie unbeschwerte Stunden voller Spaß und guter Laune.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

