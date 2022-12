Das perfekte Weihnachtsgeschenk für jeden Kaffeeliebhaber

Die Kyocera Kaffeemühle darf im Küchen-Equipment eines Kaffeeliebhabers nicht fehlen

Die Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk in der meist stressigen Vorweihnachtszeit, erweist sich in den meisten Fällen als Spießrutenlauf, da einem vielfach die Ideen fehlen. Für viele ist Kaffee ein Lebenselixir und ein guter Start in den Tag.

Kyocera bietet all denjenigen, die noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk sind, die Lösung schlechthin – vorausgesetzt, der oder die Beschenkte im Freundes- oder Familienkreis ist ein echter Kaffeeliebhaber. Die handbetriebene Kaffeemühle mit Keramikmahlwerk von Kyocera ist mit einem Acryl Basisbehälter ausgestattet, der Platz für 30g gemahlenen Kaffee bereithält.

Design und Effizienz ist dabei alles: Durch die schlanke Form liegt die Kaffeemühle nicht nur gut in der Hand, sondern ist einfach zu bedienen und darf definitiv nicht im Küchen-Equipment eines Kaffeeliebhabers fehlen.

Besonders effizient stellt sich der Mahlmechanismus der Kaffeemühle dar, der sich je nach Gusto von grob bis fein einstellen lässt und durch sein keramisches Mahlwerke nicht korrodiert. Die rutschfeste Silikonbasis sorgt zudem für ein stabiles Mahlen, die zweiteilige Abdeckung für ein einfaches Befüllen – ganz ohne Entfernen des Griffs. Das keramische Mahlwerk sowie andere Edelstahlteile können dabei bedenkenlos per Hand gespült werden.

Die Kyocera Kaffeemühle mit Deckel misst 19 Zentimeter Höhe.

Preis: 54,95

Für weitere Informationen zu Kyocera: www.kyocera.de

Über Kyocera

Die KYOCERA Corporation mit Hauptsitz in Kyoto ist einer der weltweit führenden Anbieter feinkeramischer Komponenten für die Technologieindustrie. Strategisch wichtige Geschäftsfelder der aus 298 Tochtergesellschaften (31. März 2022) bestehenden KYOCERA-Gruppe bilden Informations- und Kommunikationstechnologie, Produkte zur Steigerung der Lebensqualität sowie umweltverträgliche Produkte. Der Technologiekonzern ist weltweit einer der erfahrensten Produzenten von smarten Energiesystemen, mit mehr als 45 Jahren Branchenfachwissen. 2022 belegte Kyocera Platz 665 in der „Global 2000“-Liste des Forbes Magazins, die die größten börsennotierten Unternehmen weltweit beinhaltet.

Mit etwa 83.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Kyocera im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Netto-Jahresumsatz von rund 13,42 Milliarden Euro. In Europa vertreibt das Unternehmen u. a. Drucker und digitale Kopiersysteme, Halbleiter-, Feinkeramik-, Automobil- und elektronische Komponenten sowie Druckköpfe und keramische Küchenprodukte. Kyocera ist in Deutschland mit vier eigenständigen Gesellschaften vertreten: der KYOCERA Europe GmbH in Neuss und Esslingen, der KYOCERA Fineceramics Europe GmbH in Selb und Mannheim, der KYOCERA Automotive and Industrial Solutions GmbH in Dietzenbach sowie der KYOCERA Document Solutions GmbH in Meerbusch.

Das Unternehmen engagiert sich auch kulturell: Über die vom Firmengründer ins Leben gerufene und nach ihm benannte Inamori-Stiftung wird der imageträchtige Kyoto-Preis als eine der weltweit höchstdotierten Auszeichnungen für das Lebenswerk hochrangiger Wissenschaftler und Künstler verliehen (umgerechnet ca. 710.000 Euro* pro Preiskategorie).

*Erhebungszeitpunkt: 15.06.2022

