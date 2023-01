Das projektmagazin lädt zur fünften PM Welt ein

Projektmanagement-Kongress am 4. Mai 2023 in München – Frühbucherrabatt noch bis 31.01.2023

München, 11.012023 – Unter dem Motto „Jetzt erst recht! Mutig handeln in unsicheren Zeiten.“ veranstaltet das projektmagazin am 4. Mai 2023 zum fünften Mal in Folge die PM Welt in München.

„Wie gehe ich mit den Herausforderungen fehlender Planbarkeit und Unsicherheit um? Welche Kompetenzen, Methoden und Tools sind gefordert, um mich mutig und sicher den Herausforderungen der Zukunft zu stellen? Wie bewahre ich den Überblick und fokussiere mich auf die Chancen, um in unsicheren Zeiten entschlossen zu handeln?“ um diese Fragen dreht sich alles auf dem 5. Fachkongress der PM Welt mit angeschlossener Ausstellung.

Der Wandel macht auch vor Traditionsunternehmen nicht halt und öffnet Türen, um Neuerungen mit Mut und Kreativität anzugehen. Zeit für Projektleiter, Teammitglieder und Unternehmen neu zu denken, etabliertes in Frage zu stellen und ungewöhnliche Lösungen zu finden – die manchmal verblüffend einfach sind.

Insgesamt beleuchten 23 Referenten aus Unternehmen wie der Leifheit AG, iteratec GmbH, Sartorius Stedim Systems GmbH, Pilz GmbH & Co. KG und der Helvetia Group mutiges und entschlossenes Handeln aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Drei Tracks der PM Welt 2023 widmen sich den Themen Inspiration und Trends, Praxis pur – Projektbeispiele sowie dem Einsatz von Objectives and Key Results in der Projektarbeit. Ergänzt werden diese durch einen interaktiven Methoden-Stream und zwei Workshops.

Neu: Im OKR-Track berichten etablierte Unternehmen wie Leifheit und Sartorius hautnah und authentisch von ihren Erfahrungen mit dem Einsatz des Management-Modells Objectives and Key Results.

Das Event richtet sich an Projektleiter, Programm-Manager, Führungskräfte und ihre Teams. Wir als projektmagazin sind eine Online-Community und deshalb freuen wir uns jedes Jahr besonders, dass wir uns auf der PM Welt offen, entspannt und vor allem persönlich mit unseren Autoren, Abonnenten Ausstellern und Teilnehmern austauschen können, unabhängig von Standards und Zertifizierungen „, so Petra Berleb, Inhaberin und Chefredakteurin des projektmagazins.

Den Auftakt bei der PM Welt 2023 macht die Neurowissenschaftlerin und Science Slammerin Dr. Franca Parianen. In ihrer Eröffnungs-Keynote „Weltrettung braucht Wissenschaft“ ruft die Bestsellerautorin zum entschlossenen Kurswechsel auf und fordert mehr Mut zum Loslassen des Ist-Zustandes. Zugleich liefert sie fundierte Antworten auf die Fragen: Was sagt die Forschung? Welche Denkmuster halten uns zurück? Wie gelingt das Umdenken? Und wie hilft uns die Wissenschaft dabei? Aber vor allem: Wie können wir mit ihrer Unterstützung eine Zukunft bauen, die es wert ist?

Der ehemalige Geschäftsführer und CMO der Rügenwalder Mühle Godo Röben, rundet den Abend ab mit der zweiten Keynote des Tages „Disruption im Wurstregal“. Darin verrät er, ab wann es sich lohnt, aus traditionellen Denkweisen auszubrechen und dass man sich vor sich heraufziehenden Krisen nicht fürchten muss, sondern sie nutzen, um zum Marktführer aufzusteigen.

Nach dem Erfolg der vergangenen sechs Jahre beschränkt das projektmagazin die Veranstaltung am 4.Mai 2023 auf 500 Teilnehmer. Die PM Welt ist eine Erfolgsstory und das nicht zuletzt aufgrund ihrer persönlichen und lockeren Atmosphäre. Und da wir diese familiäre Stimmung gerne aufrechterhalten möchten, ist die PM Welt 2023 auf 500 Gäste limitiert., erklärt Regina Wolf-Berleb, die gemeinsam mit Petra Berleb das projektmagazin leitet.

Für die richtige Atmosphäre und eine dynamische Stimmung sorgt ebenfalls der neue Veranstaltungsort der PM Welt 2023: das smartvillage in Bogenhausen. Eine kreative Location mit 17 einzigartigen Räumen, auf 3500qm, direkt am Arabellapark.

Dabei sein lohnt sich! Und das bestätigen mehr als 80% der Teilnehmer der Vorjahre, die in der Umfrage des projektmagazins angaben, auf jeden Fall wieder teilzunehmen und bewerteten das Programm im Schnitt mit der Note 1,6. Zudem hatten 95% der Aussteller einen guten oder sehr guten Gesamteindruck von der Veranstaltung.

Frühbucher erhalten einen Rabatt von 100 Euro; Abonnenten des projektmagazins profitieren sogar von bis zu 200 Euro Ermäßigung auf den Ticketpreis. Eine Anmeldung für Teilnehmer und Aussteller ist unter www.pmwelt.com möglich.

Das projektmagazin ist das führende Online-Fachportal und die größte deutschsprachige Projektmanagement-Community in der D-A-CH Region. Unter www.projektmagazin.de finden Projektmanager:innen, Projektleitende, Projektkoordinator:innen, Projektmitarbeitende und Berater:innen über 2100 lösungsorientierte Fachartikel, 182 praktische Methodenbeschreibungen sowie zahlreiche Werkzeuge, Checklisten und Vorlagen. Das Magazin erscheint alle zwei Wochen mittwochs, mit der aktuellen Online-Ausgabe. Die Plattform verfügt außerdem über ein umfassendes Experten- und Softwareverzeichnis, unabhängige Softwarebesprechungen und das größte deutschsprachige Projektmanagement-Glossar mit über 1600 deutschen und englischen Begriffen. Das projektmagazin bietet seinen Lesern mit den Websessions Impulse und regelmäßigen Austausch mit Experten, wie auch mit seiner Akademie projektmagazin.live Workshops und Seminare mit hohem Praxisbezug und hochwertiger Didaktik, denn Lernen darf Spaß machen.

Kontakt

Projektmagazin

Regina Wolf-Berleb

Mehlbeerenstr. 4

82024 Taufkirchen

+49 89 – 242 07 98 -6

rw@projektmagazin.de

http://www.projektmagazin.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.