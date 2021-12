DAS REZEPTBUCH PIAVE DOP & NICE TO EAT-EU 2022 IST ONLINE

Entdecken Sie auch unsere Videorezepte zum Nachkochen!

Busche, 22.12.2021 – Piave DOP-Käse (Fresco, Mezzano, Vecchio, Selezione Oro und Riserva) – in Reinheit verkostet oder als Zutat eines perfekt einstudierten Gerichts – um etwa Freunde und Verwandte an den schillerndsten Abenden des Jahres zu überraschen?

Das neue Rezeptbuch des Piave-Käses ist online mit zahlreichen Ideen, Infos und Zubereitungen, die in der Lage sind, Ihnen während den kommenden Festtagen bei der Kreation von perfekten Gerichten zu helfen und die Vorzüge und besonderen Merkmale dieses exzellenten Produkts der Belluneser Berge optimal hervorzuheben.

Unter diesem Link > https://www.nicetoeat.eu/ricette können Sie das Rezeptbuch mit den Mengenangaben und den jeweiligen Vorgangsweisen der einzelnen Zubereitungen herunterladen: Jedes Gericht ist einzigartig und wurde in Zusammenarbeit mit den Chefköchen von 8 renommierten Restaurants in Salzburg, München und Wien kreiert, die im Rahmen des Dreijahresprojekts von „Nice to Eat-Eu“ ausgewählt wurden. Kenntnis, Kreativität und Fantasie zeichnen diese einzigartigen und originellen Rezepte mit dem Piave DOP-Käse in all seinen Reifegraden aus, der auf mehr oder weniger klassische Art mit anderen europäischen und durch Gütesiegel geschützten Produkten kombiniert wird.

Ein Projekt, das geschaffen wurde, um sowohl in Italien wie über die Landesgrenzen hinaus die Merkmale und Besonderheiten des Piave DOP-Käse bekannt zu machen.

Das Rezeptbuch, prall gefüllt mit Ideen für jede Jahreszeit, steht in zwei Sprachen zur Verfügung (Italienisch und Deutsch). Außerdem gibt es Videoaufzeichnungen mit einfachen und intuitiven Tutorials, die für jedes Kochniveau geeignet sind. Außerdem können Sie sich folgende App der erweiterten Realität im Bereich Rezepte herunterladen: – „Piave DOP & Nice to Eat EU – AR“.

Unbestrittener Darsteller der Rezepte ist natürlich eine der beliebtesten Referenzen des Piave DOP und zwar der Selezione Oro (über 12 Monate lange Reifung). Diese auf internationaler Ebene mehrfach preisgekrönte Käsespezialität ist einzigartig und authentisch wie alle Käsesorten des Piave DOP, die in der zauberhaften Umgebung der italienischen Dolomiten, Weltkulturerbe der UNESCO, entstehen.

Hier die Rezepte des neuen Rezeptbuchs:

> PACCHERI MIT PIAVE DOP KÄSE, SALSICCIA (ROHWURST) UND PISTAZIEN AUS BRONTE

> KARAMELLISIERTE PIAVE DOP KÄSECREME MIT HANFCRACKERN

> SAFRAN-KARTOFFELBÄLLCHEN MIT PIAVE DOP KÄSE AN FLEISCHSTREIFEN UND SAUTIERTEM GEMÜSE

> PIAVE DOP KÄSE MIT GRÜNER TOMATENKONFITÜRE UND ROGGENSTREUSELN MIT THYMIAN

> LASAGNE MIT FLEISCHSOSSE UND PIAVE DOP KÄSE

> TORTELLI MIT PIAVE DOP KÄSE „INNEN UND AUSSEN“, MIT KARAMELLISIERTEN FEIGEN UND TRÜFFEL

> TINTENFISCH GEFÜLLT MIT PIAVE DOP KÄSE, SCHWARZKOHL, KÜRBIS UND KURKUMA-MAYONNAISE

> GRATINIERTES DORADENFILET MIT PILZEN UND PIAVE DOP KÄSE

> MIT GERÄUCHERTEM SCHWEINEFLEISCH UND PIAVE DOP KÄSE GEFÜLLTE PILZE

> LILA KARTOFFEL-GNOCCHI MIT FONDUE UND PIAVE DOP-KÄSECHIPS

> ORECCHIETTE MIT PIAVE DOP KÄSE UND JAKOBSMUSCHELN

> PARMESAN-PERLEN AUF PARMIGIANA ART MIT PIAVE DOP KÄSE

> RUSTIKALE POLENTA MIT PIAVE DOP KÄSE, AN SALSICCIA MIT REFOSCO UND PFIFFERLINGEN

> RISOTTO MIT RADICCHIO UND PIAVE DOP KÄSE

> TAGLIATELLE MIT SALSICCIA, PISTAZIEN UND PIAVE DOP-KÄSECREME

> GNOCCHI MIT FEINER PIAVE DOP-KÄSEEMULSION AN GEBACKENEN KÜRBISWÜRFELN

> PIAVE DOP-KÄSEKROKETTEN

> GEGRILLTER PIAVE DOP KÄSE MIT ARTISCHOCKENCREME

> TAGLIATELLE MIT SCHWARZEM TRÜFFEL IM KNUSPRIGEN PIAVE DOP-KÄSENEST

> PIAVE KÄSE-RAVIOLI MIT RADICCHIO UND BAUCHSPECK

Besuchen Sie die Seite und wählen Sie eines der Rezepte aus!

Um die Restaurants zu erkunden, die an der Verfassung des Rezeptbuchs 2021 „Piave DOP & Nice to Eat-Eu“ teilgenommen haben, besuchen Sie die Webseite des Projekts > https://www.nicetoeat.eu/settimane-di-degustazione-nei-ristoranti

Eines der Hauptziele des Konsortiums ( www.formaggiopiave.it) ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben über die Besonderheiten dieses Produkts sowie die Online- und Offline-Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieser Käsesorte zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat-EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube (auf dem gleichnamigen Kanal), außerdem mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf der Webseite www.nicetoeat.eu

