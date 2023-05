Das sind die weltoffensten Städte der Welt

Studie enthüllt die Top 25 Städte weltweit, welche die besten Voraussetzungen für ein liberales Leben bieten.

Berlin, Mai 2023. – Welche Stadt ist die liberalste der Welt? Um diese Frage zu klären, hat das LUST Magazin eine neue Studie veröffentlicht. Aus ihr geht eine Rangliste der 25 Städte hervor, die sich am aufgeschlossensten zeigen.

Studie: Liberal City Index 2023

In zehn Untersuchungsfeldern wie „Öffentlicher Raum“, „Queer-Events“ und „Rechtliche Situation“ wurde das liberale Leben in 25 Metropolen weltweit ausgewertet. Dazu wurden Faktoren ausgewählt, welche Rückschlüsse über die gesellschaftliche oder rechtliche Akzeptanz einer open minded Lebensweise erlauben. Dabei wirkt die Inklusion der LGBTQI+-Community als ein besonders wichtiger Indikator. Die Rangliste wird in diesem Jahr von Köln angeführt – im letzten Jahr hatte New York City noch den ersten Platz belegt.

Köln kann vor allem mit der – gemessen an seiner Einwohnerzahl – hohen Anzahl an queeren Events punkten, während Berlin mit verhältnismäßig vielen Gay Bars aufwartet. Ein Vergleich mit den Ergebnissen aus dem Vorjahr zeigt: Liberales und weltoffenes Leben liegt im europäischen Raum im Trend. Gleich vier europäische Städte nehmen einen Platz in den diesjährigen Top 5 ein. Die Top 10 in der Übersicht:

1. Köln

2. West Hollywood

3. Amsterdam

4. Madrid

5. Berlin

6. Santiago

7. Wien

8. San Francisco

9. Montreal

10. Vancouver

Auffällig: Das Ranking wird von europäischen, nordamerikanischen und australischen Städten dominiert. Mit Santiago de Chile schafft es nur eine einzige südamerikanische Stadt in die Top 25.

LUST ist ein Online-Magazin, das sich ausnahmslos dem Thema der Sexualität widmet. Themenschwerpunkte sind unter anderem die Sexindustrie in Deutschland, der Einfluss von Technik auf Beziehungen und die unterschiedlichen Einstellungen zu Sex in Deutschland und Europa.

