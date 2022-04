Das Spuklabyrinth: Die Halloween Saison 2022 mit neuem Horror

Der Kick 2022 für alle Halloween und Horrorfans

Der Gruselkick im Spuklabyrinth in München:

Du erlebst ein Haunted House im Spuklabyrinth München, den Zirkus der Kuriositäten mit einem vertrauensseligen Zirkusdirektor und seinem zweifelhaften Gehilfen. Ihr sucht den perfekten Halloween Horror Kick? Ihr wollt Euch so richtig gruseln? Dann seid Ihr bei uns zweifellos richtig!

Alle freuen sich auf Halloween 2022!

Wer kennt sie nicht, die spektakulären Kostüme auf Heidi Klums Halloween-Partys. Diesen fantastischen Zauber könnt Ihr in unseren Haunted House Live erleben. Nicht Modelmama Heidi, sondern Freddy, der Zirkusdirektor, und sein Talentscout Harry zeigen Euch Euren neuen Arbeitsplatz im schaurig schönen Kuriositätenzirkus. In die Vorbereitungen unserer Künstlerinnen und Künstler für unsere Gäste konnten wir bereits Einblicken und warnen dich jetzt schon, dass diese Stellensuche nicht von dieser Welt ist. So überraschend und kurios wie im Kuriositätenzirkus, hast Du Dich noch nie vorgestellt. Sofern Dir als Zuschauer nicht augenblicklich im Vorstellungsgespräch das Blut in den Adern gefriert, zeigt dir der Zirkusdirektor deinen neuen Arbeitsplatz.

An Halloween 2022 ist unsere zweite Runde im Spuklabyrinth, bei der sich unsere Gäste aktiv beteiligen. Du und Deine Freunde werden dabei Teil des Horrors, den der gutgläubige Freddy nicht bemerkt und den der verrückte Harry mit Grauen und Monster zusätzlich anfacht. Das ist der Horrortrip pur für Dich und Deine Freunde. Halten Eure Nerven durch?

Der Gruselkick im Spucklabyrinth in Nürnberg:

Im Haunted House im Spuklabyrinth Nürnberg sind Kinder verschwunden. Jeden Abend konnten wir Ihr Spuken hören. Plötzlich waren ihre Stimmen stumm!

Seither ertönen ihre Geisterstimmen in Nürnberg in der Rollnerstraße 135. Gibt es sie wirklich? Sind sie da? Manche glauben, die verlorenen Kinder geistern immer nach Schließung durch das Haunted Haus. An Halloween 2022 erwarten viele haarsträubende und albtraumhafte Spukaktivitäten. Hörst du die herum geisternden Kinder? Nein, du kannst sie noch nicht hören? Besuche uns mit Deinen Freunden. Erlebt den Gruselspaß und holt Euch den ultimativen Halloween-Kick in unserem Haunted House.

Her mit den Tickets:

Tickets für euer Halloween Event könnt ihr bereits jetzt unter Spuklabyrinth buchen.

AUFGEPASST, die Saison ist nur kurz und die Tickets sind limitiert. Vom 25. Oktober bis 1. November könnt Ihr die amerikanische Sensation des Haunted House mit einem Mix mit dem Escape-Room und Rätsel-Feeling besuchen.

Das Spuklabyrinth richtet während der Saison auch Privatveranstaltungen oder Firmen-Events aus. Anfragen für Gruppen gern per E-Mail.

Das Spuklabyrinth bringt das Phänomen des amerikanischen Haunted House nach München und Nürnberg. Es erweitert dies um den beliebten Escape Room Faktor.

Immer zur Halloween Saison wird auch die Haunted House Saison eröffnet.

Firmenkontakt

Lalypso GmbH

Annemarie Bertel

Liebigstraße 9

85551 Kirchheim

089 99818083

willkommen@spuklabyrinth.de

https://con.spuklabyrinth.de/artikel

