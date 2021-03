Das Tool für nachhaltige Personalentwicklung

Das neue, kostenlose Teamentwicklungs-Tool von Finderlohn.de wertet Effektivität und Potenziale von Teams aus. Es gibt Unternehmen grafisch aufgearbeitete, konkrete und individuelle Ansatzpunkte, mit denen sie ihre Team-Effektivität steigern können.

Mitarbeiter sind die wichtigste Investition

Mitarbeiter, die exzellente Leistung erbringen sollen, brauchen auch eine adäquate Förderung. Deswegen hat sich die Finderlohn Personalentwicklung GmbH & Co. KG zum Ziel gesetzt, das Beste aus jedem Mitarbeiter herauszuholen, sich auf seine individuellen Stärken zu fokussieren und sie gezielt auszubauen.

Die Finderlohn Personalentwicklung GmbH & Co. KG ist auf schnelle und praxisnahe Maßnahmen spezialisiert, mit denen Firmen auf einem Blick das Entwicklungspotential ihres Teams erkennen und sie in gezielten Maßnahmen umsetzen können. Solche Maßnahmen liegen zwar normalerweise im Kompetenzbereich der HR-Abteilungen. Als externer Dienstleister verfügt die Finderlohn Personalentwicklung GmbH & Co. KG aber über viele Jahre Erfahrung im Erkennen und Fördern von Potenzialen. Die Finderlohn Personalentwicklung GmbH & Co. KG ist für den nachhaltigen Wissenstransfer zertifiziert.

Potenzialanalyse & Personaldiagnostik

Damit Unternehmen erfolgreich sein können, müssen sie ihre Mitarbeiter kennenlernen und sich überlegen, wie sie individuell gefördert werden können. Diese Investition bekommt es in Form gesparter Kosten und gesparter Zeit wieder zurück. Denn Potenzialanalyse und Potenzialdiagnostik sind hocheffektive Instrumente. Sie helfen bei der Auswahl von MitarbeiterInnen, bei der Weiterentwicklung, der Standortbestimmung und beim Coaching.

Eine konstruktive und nachhaltige Strategie der Personalentwicklung besteht darin, Mitarbeiter zu engagieren und sie zu unterstützen. Die Impulse für diesen Prozess kommen vielfach außerhalb des Unternehmens, sei es durch Personalentwicklungstools oder durch Coaching. Auf beides ist die Finderlohn Personalentwicklung GmbH & Co. KG spezialisiert.

Diese Ergebnisse liefert das Team-Tool für die Team-Entwicklung

Die Erfahrung zeigt jedoch leider, dass Teamentwicklungsmaßnahmen nicht immer wirken wie gewünscht. Manche Mitarbeiter haben im Anschluss das Gefühl, dass sie zwar Impulse und Aufgaben mitnehmen konnten, zweifeln aber an der Integration und der Umsetzung. Deswegen bietet Finderlohn.de Unternehmen zunächst eine kosten-lose Team-Analyse. Mit ihr erhalten Unternehmen einen objektiven Blick auf den Zu-stand ihres Teams.

Das Tool sammelt und analysiert nicht rückverfolgbar das Feedback der Teammitglieder zum Zustand des Teams. Es bereitet die Ergebnisse grafisch auf und gibt konkrete Hinweise für Maßnahmen, die das Team weiterbringen können. Dadurch können sie an den entscheidenden Punkten an der Teamentwicklung ansetzen.

Es beantwortet Fragen wie: Schöpft das Team sein volles Potenzial aus? Wie bewerten die Mitarbeiter die Effektivität der Teamaufgaben, das Team-Klima und die Team-Prozesse?

Das Tool ist einfach, sicher und liefert wertvolle Ergebnisse. Wer die kostenlose Analyse durchführen möchte, muss sich lediglich mit E-Mailadresse und Anzahl der Teammitglieder registrieren. Dann verschickt Finderlohn.de einen persönlichen Link zur Durchführung der Team-Analyse.

Durch den Zusammenschluss und Bündelung des Know-how drei renommierter Firmen mit langjährigen Erfahrungen aus den Bereichen Personalentwicklung und Beratung, ist 2015 die Finderlohn GmbH & Co. KG entstanden. Zur Sicherung Ihrer Investitionen in Ihre inhouse Trainings und Entwicklungsprogramme für Führungskräfte und Mitarbeiter, wurde die Finderlohn Erfolgsbrücke mit den 3 wesentlichen Elementen Wertschöpfung, Werteorientierung und Ressourcenschutz, entwickelt.

