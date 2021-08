Das ultimative Hundebett für gesunde und erkrankte Hunde

Das gesundes Hundebett mit orthopädischer Liegefläche

Ihr Hund möchte gut und schmerzfrei schlafen, also nicht auf durchgelegenen Kissen, sondern auf einem extra für ihn ausgesuchten orthopädischen Hundebett. Er soll darauf die richtige Schlafposition finden und sich entspannen. Und nicht erst, wenn er alt oder schon erkrankt ist.

Bevor Sie ein orthopädisches Hundebett kaufen, sollten Sie prüfen, ob es nicht zu weich ist, denn der Hund soll aufstehen können. Die Liegefläche muß sich ergonomisch an den Hund anpassen und das Obermaterial des Bettes soll robust sein.

Ein Hundebett soll lange Jahre halten und hygienisch bleiben, weshalb der Bezug waschbar oder abwaschbar sein muß. Natürlich ist es wichtig, daß Ihr Hund das Hundebett akzeptiert und auch benutzt.

Da ein DoggyBed® orthopädisches Hundebett einen gepolsterten Rand besitzt, auf dem Ihr Hund seinen Kopf bequem ablegen kann, steigt die Akzeptanz und zudem kann das Bett über die Aussparung bequem betreten werden.

Das Hundebett darf beim Betreten oder beim Bewegen keine Geräusche machen, denn Hunde reagieren im Schlaf darauf und versetzen ihn evtl. in Stress.

Die 6 Vorteile des Hundebettes

Kein Durchliegen

Es werden neue, unbenutzte Schaumstoffe aus der Matratzenindustrie für das Innenleben der orthopädischen Hundebetten und orthopädischen Hundekissen verwendet. Diese werden auf die Gewichte unserer Hunde abgestimmt. Ein Durchliegen bis 100kg ist dauerhaft ausgeschlossen. Sie erhalten 5 Jahre Garantie gegen ein Durchliegen.

Doppelte Nähte

Jede Naht der orthopädischen Hundebetten ist 2-fach ausgelegt. Die Nähte sind 1x gesteppt und 1x genäht. Dies gewährleistet, dass keine Naht aufreißen kann.

Stabiles Kunstleder

Das verwendete dicke Kunstleder wird seit über 20 Jahren für hochwertige Polstermöbel verwendet. Die Unterseite des Kunstleders besteht aus reiner Baumwolle. Die Oberseite besteht aus PU und hat somit eine geschlossene Oberfläche. Flüssigkeiten können nicht eindringen.

Leichtes Säubern

In der geschlossenen Oberfläche des Kunstleders können sich kein Schmutz, kein Ungeziefer, keine Haare festsetzen. Beim Säubern nur einen weichen Lappen, Wasser und Spülmittel verwenden. Zum Trocknen einfach mit einem Tuch trocken wischen.

Eigene Hundebettenmanufaktur

Unsere Produkte werden zu 100% in unserer deutschen Hundebettenmanufaktur in 44534 Lünen hergestellt.

Handfertigung

Um die hohe Qualität der Produkte zu gewährleisten, werden sämtliche Hundebetten und Hundedecken in “handwerklicher Tradition” gefertigt.

Das Material

Wir verwenden keine billigen Produkte aus Asien, sondern beziehen unsere geprüften Schaumstoffe (nach OEKO-TEX ® Standard 100, Teil1 für Babyartikel geignet) von einer deutschen Schäumerei. Zur Verklebung der Schaumstoffe, verwenden wir wasserlöslichen Klebstoff.

Infos zur DoggyBed – Manufaktur

Die Marke DoggyBed® produziert ausschließlich in Deutschland. Wir sind Hersteller, kaufen also unsere Produkte nicht bei anderen Firmen, um sie dann in unserem Online-Shop weiter zu verkaufen.

Orthopädische Hundebetten sind auch Wasserbetten, die eine gesunde Alternative sind, wenn es um Robustheit, Langlebigkeit und Schlafkomfort geht. Ihre Eigenschaften sind für Hunde mit Gelenkproblemen, wie Rheuma, HD oder Arthrose genauso geeignet.

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Schaumstoffe, die für hunmane Matratzen verwendet werden. Hieraus fertigen wir in Lünen unsere orthopädischen Hundebetten an.

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundedecken. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

