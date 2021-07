Das vegane Kochbuch des Biohotels Steineggerhof ist da!

Nach langem Warten können sich Gäste, Freunde und Bekannte vom Bio- & Bikehotel Steineggerhof aus Südtirol über das Buch ” Unser veganes Kochbuch” freuen: ein Kochbuch für neugierige Kochanfänger:innen, für experimentierfreudige Kochprofis und für kulinarische Genießer. Die 130 Rezepte kommen ganz ohne exotische Zutaten aus, sind vielseitig, alltagstauglich und für jeden einfach nachzukochen. Das Kochbuch erlaubt einen Blick in die Steineggerhof-Küche sowie in die Philosophie des Biohotels und sorgt für ganz neue Geschmackserlebnisse. Das Buch ist im Juni 2021 bei GRIN erschienen.

Wie einfach und lecker rein pflanzliche Speisen sein können, zeigt Familie Resch vom Biohotel Steineggerhof, die im Jahr 2018 die Hotelküche auf hauptsächlich vegetarisch-vegan und die Restaurantküche auf rein vegan umgestellt hat. Insgesamt wurden 130 vegane Rezepte – davon 87 glutenfrei und 115 sojafrei – gesammelt, nachgekocht, fotografiert und aufgeschrieben. Mit Grundrezepten, Frühstücks- und Brunchideen, Herzhaftem, Süßem und Rezepten für die Vorratskammer ist sicherlich für alle etwas Passendes dabei!

Dieses Buch ist für all jene, die sich erstmalig mit veganer Ernährung auseinandersetzen, eine neue Inspirationsquelle suchen oder auch schon länger vegan leben. Alle Rezepte wurden vom Steineggerhof-Küchenteam im Laufe der letzten Jahre entwickelt und verbessert. Sie sind einfach gehalten und bestehen aus Zutaten, die in gut sortierten Supermärkten leicht erhältlich sind. Der Fokus liegt auf regionalen Lebensmitteln, das bedeutet, es kommen keine Kokosmilch, Cashewnüsse oder Avocado im Buch vor. Die Rezepte sind so aufgebaut, dass Kochanfänger:innen ohne Schwierigkeiten leckere Gerichte zaubern und Kochprofis ihrer Phantasie freien Lauf lassen und experimentieren können.

Über die Autoren

Dieses Buch ist ein Herzensprojekt und ein Familienwerk. Chef Kurt als Fotograf, Fotobearbeiter und Texter. Chefin Sonja als Korrekturleserin und Aufräumerin (… besser gesagt: Tatortreinigerin). Lisa als Rezepte-Testerin, Fotografie-Assistentin und zuständig für Text und Layout. Natalie und Tommy waren an der dreijährigen Rezepteentwicklung mit Begeisterung und Fleiß dabei und Oma Marianna hat das ein und andere alte Rezept für das Buch “veganisiert”.

Das Buch ist im Juni 2021 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-346-42834-9).

