Das vier Farben-System der professionellen Gebäudereinigung

Hamburg, 25. Januar 2021 – Wer bei der Gebäude- und Unterhaltsreinigung wie ein wahrer Reinigungsprofi vorgehen möchte, dem empfehlen die Reinigungsexperten von Ihr Clean Team Hamburg (www.ihrcleanteam.de) das bewährte vier Farben-System der Gebäudereinigung: Rot, Gelb, Blau und Grün. Was es mit diesem professionellen Reinigungssystem auf sich hat, erklärt im Folgenden Dirk Cusian. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Ihr Clean Team Hamburg – einer Reinigungsfirma, die seit zwei Jahrzehnten auf hygienische Gebäudereinigung in Hamburg und Umgebung spezialisiert ist.

Rot, Gelb, Blau und Grün für optimale und hygienische Sauberkeit im Gebäude

Bei diesem “bunten” Reinigungssystem steht ein sehr wichtiges Thema in der Unterhaltsreinigung im Zentrum: Die optimale Hygiene bei der Reinigung von Gebäuden, Büros, Praxen und öffentlichen Einrichtungen. Denn bei der professionellen Reinigung geht es nicht nur um Gründlichkeit und Sauberkeit, sondern auch um die systematische Trennung der zu reinigenden Bereiche und der dabei verwendeten Putz-Utensilien, Reinigungsmittel und Geräte. Denn wer möchte schon, dass beispielsweise der Lappen, der bei der WC-Reinigung verwendet wurde, auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Küche, zum Einsatz kommt? Eben. Das will niemand. Damit so etwas nicht passiert, wird in der professionellen Gebäude- und Unterhaltsreinigung das vier Farben-System erfolgreich angewendet. Die zu reinigenden Bereiche werden dabei mit den vier Farben Rot, Gelb, Blau und Grün aufgeteilt.

Für jeden dieser Bereiche werden eigene Lappen und Schwämme in der jeweils passenden Farbe angeschafft und bei der Reinigung ausschließlich in “ihrem” Bereich eingesetzt. Dabei kommt die Signal- und Alarmfarbe Rot in den hygienisch besonders schwierigen Reinigungsbereichen von Toilette und Urinal zum Einsatz. Die Farbe Gelb wird im Bad, bei Waschbecken, der Wanne und Duschkabine, Kacheln, den Armaturen und sonstigen sanitären Bereichen benutzt. Mit blauen Lappen, Tüchern, Schwämmen und anderen Reinigungsutensilien werden Möbel, Türen und Heizkörper geputzt. Und zu guter Letzt bleiben für die Küchenreinigung inklusive Herd-, Backofen- und Kühlschrankreinigung grüne Putzmaterialien reserviert. Das System der “Farbenlehre” von Putzprofis ist nun klar. Doch welche Grundausstattung mit welchen Putzmaterialien und Reinigungsmitteln wird benötigt, die dann farblich eingeteilt werden kann?

Ausrüstung für die gründliche Haushalts- und Gebäudereinigung

Zur absoluten Grundausstattung für effiziente Reinigung gehören Eimer, Lappen, Schwämme, Bürsten, Glas- bzw. Ceranfeldschaber, Besen, Wischmopp, Staubwedel und Staubsauger. Hinzu kommen dann noch die Haushaltshandschuhe und unterschiedlichen Reinigungsmittel. Bei den Reinigungsmitteln kann jeder für sich selbst entscheiden, wie viel Chemie es sein muss bzw. darf. Eine gute Nachricht ist, dass “wirklich nicht für jeden Bereich ein spezielles Reinigungsmittelchen angeschafft und verwendet werden muss”, betont Reinigungsexperte Dirk Cusian von der Ihr Clean Team Gebäudereinigung Hamburg. “Ein guter Allzweckreiniger, Geschirrspülmittel, Glasreiniger sowie die natürlichen ‘Reinigungsklassiker’ Essigessenz, Zitronensäure und Natron können schon ausreichen.” Mit dem Farbensystem und der geeigneten und farblich unterschiedlichen Reinigungsausrüstung fällt die Reinigung von Gebäuden, Büros und Haushalten einfacher.

Systematik, Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen beim Hamburger Traditionsunternehmen Ihr Clean Team beim Putzen und Reinigen eine große Rolle, wie Dirk Cusian abschließend erläutert: “Unsere verlässlichen Reinigungskräfte werden darin geschult, dass viel eben nicht viel hilft – ein weit verbreiteter Irrtum beim Putzen und bei der Gebäudereinigung. Man braucht mit dem richtigen System weniger Putzmittel und Zeit, als man denkt. Althergebrachte natürliche Mittel schonen die Umwelt und sind dabei sehr wirkungsvoll. Und wenn dann noch konsequent nach der ‘goldenen Putzsystematik’ von innen nach außen und von oben nach unten gereinigt wird sowie die Gebäude und Räume nach der ‘Vierfarblehre’ eingeteilt und geputzt werden, hat der Schmutz keine Chance mehr.”

Ihr Clean Team Hamburg

André Clieves und Dirk Cusian GbR

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

Tel.: 040 – 226 111 090

Fax.: 040-226 211 099

E-Mail: info (at) ihrcleanteam.de

Über Ihr Clean Team Hamburg:

Nichts ist für Kunden, Mitarbeiter und Besucher abschreckender als verschmutzte, unsaubere und unordentliche Büro- und Geschäftsräume. Aus Unzufriedenheit über viele Reinigungsunternehmen und Büroreinigungsservices, die für ihre eigenen Büros und Betriebe tätig waren, haben die beiden Hamburger Unternehmer Andre Clieves und Dirk Cusian deshalb vor 20 Jahren Ihr Clean Team Hamburg gegründet. Seit 2001 bestätigt der Erfolg und die steigende Nachfrage ihren eigenen Anspruch auf bezahlbare, aber verlässliche und professionelle Gebäude- und Büroreinigungspakete mit geschultem Personal, zuverlässiger Unterhaltsreinigung, laufendem Geschirrdienst sowie Lieferung von Reinigungs- und Hygieneartikeln für die optimale Gebäudereinigung in Hamburg und Umgebung.

