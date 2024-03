Dauerhaft fairste Konditionen laut FOCUS MONEY

Besser geht es kaum. Seit dem Jahr 2018 steht die Lohi auf Platz 1 im Ranking um den fairsten Lohnsteuerhilfeverein. Seit sieben Jahren erzielt die Lohi ununterbrochen in jeder der vier getesteten Kategorien die Bestnote „Sehr gut“. Vom Umfang der Leistungen, über den Service und die kompetente Beratung bis hin zum angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis, das Gesamtpaket ist bei der Lohi aus der Sicht ihrer Mitglieder weit überdurchschnittlich fair.

Aufbau der aktuellen Fair-Studie

Beim siebten Check der Lohnsteuerhilfevereine durch das Analyse- und Beratungsunternehmen ServiceValue im Auftrag von FOCUS MONEY kamen erneut 22 Anbieter auf den Prüfstand. Dafür wurden 1.974 Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen waren, zu 21 Merkmalen befragt. Die 2.141 abgegebenen Urteile zeigen somit detailliert die Stärken und Schwächen der Branche. Die Note „Gut“ erhielt, wer einen überdurchschnittlichen Wert erzielte. Wer über dem Durchschnitt der mit „Gut“ Bewerteten lag, bekam die Note „Sehr Gut“.

Highlights der Mitgliederbefragung

Auf die Lohi ist seit langem Verlass. Unabhängige Verbraucherstudien bestätigen das immer wieder. Die Mitglieder erhalten in ihrem Verein die Unterstützung, die sie benötigen. Besonders überzeugt hat bei der aktuellen Fair-Studie die Erreichbarkeit der Lohi über Telefon und E-Mail, die über der Branche liegt. Als äußerst versiert wird die Korrespondenz mit den Finanzämtern eingestuft. Zudem hat die Lohi offensichtlich die besten Steuerspar-Tipps für die Steuerzahlenden parat. Abgerundet wird das Ergebnis mit der Leistungstransparenz, bei der die Lohi gemäß der aktuellen Studie nicht zu toppen ist.

Abonnement auf dem Siegertreppchen

„Unsere Mitglieder wissen genau, was sie von der Lohi erwarten können, ohne versteckte Klauseln. Das kommunizieren wir sehr transparent“, erklärt Susan Abenthum, Vorstand der Lohi, das Ergebnis. „Aber Beratung und Service auf höchstem Niveau sind nur die eine Seite, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen. Dass wir nicht nur in einzelnen Teilbereichen sehr gut abschneiden, sondern im Gesamtpaket, macht uns sehr stolz. Und wir werden weiterhin daran arbeiten, dass wir der partnerschaftlichste Lohnsteuerhilfeverein mit der höchsten Rund-um-Zufriedenheit bleiben.“

Quelle: FOCUS-MONEY Nr. 8/2024

Die Lohi (Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.) mit Hauptsitz in München wurde 1966 als Lohnsteuerhilfeverein gegründet und ist in rund 300 Beratungsstellen bundesweit aktiv. Mit mehr als 700.000 Mitgliedern ist der Verein einer der größten Lohnsteuerhilfevereine in Deutschland. Die Lohi zeigt Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären – im Rahmen einer Mitgliedschaft begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG – alle Möglichkeiten auf, Steuervorteile zu nutzen.

