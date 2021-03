David Fritsch wird mit #DavidLäuft Mutmacher des Monats Februar

Schwarzwaldradio ehrt ehrenamtliches Engagement für soziale Einrichtungen

Aus zwei simplen Jahresvorsätzen hat er ein großes Projekt gemacht. David Fritsch verbindet seine Leidenschaft zum Sport mit dem inneren Wille Gutes zu tun. Er kam nach dem Neujahrslauf auf die Idee weiter joggen zu gehen und für jeden gelaufenen Kilometer 50 Cent zu spenden. Mit dem Projekt #DavidLäuft hat er sich das Jahresziel von 1.500 Kilometer gesetzt und in den ersten drei Monaten ist er bereits über 500 Kilometer gelaufen!

Es haben sich schon viele Freizeitsportler und mit Frederik Simak (TBV Lemgo) und Domenico Ebner (Hannover Burgdorf) auch zwei Profihandballer dem Projekt angeschlossen. In ganz Deutschland wird das Projekt mit seinen Wurzeln in der Ortenau unterstützt. Die meisten Unterstützer spenden einen selbst festgelegten Betrag für ihre gelaufenen Kilometer, manche spenden für David´s gelaufene Kilometer und manche spenden einfach so. Das Geld geht an den Kinder- und Jugendhospizdienst Ortenau e.V., den Förderverein für krebskranke Kinder Freiburg e.V. und die Organisation Home for Hope (Waisenkinder Ghana). Auf der Homepage david-laeuft.de kann man den aktuellen Spendenstand (über 3.000 Euro) und seine gelaufenen Kilometer verfolgen.

Zusammen mit Initiatorin Dr. Andrea-Alexa Kuszák und einem hochrangig besetzten Kuratorium unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble ehrt Schwarzwaldradio seit September 2020 monatlich die “MUTMACHER DES MONATS” und im jetzigen Sommer den “MUTMACHER DES JAHRES”. Wir gratulieren an dieser Stelle David Fritsch herzlichst zum Monatsgewinn Dezember.

Mit dem Monatsgewinn gewinnt er eine von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble unterzeichnete Urkunde, 5.000 Schwarzwaldtaler von Schwarzwaldradio, eine Weinzusammenstellung vom Weingut Axel Bauer und einen Mutmacher-Granat. Außerdem ist er für den diesjährigen Mutmacher des Jahres Award nominiert.

“Man kann meist viel mehr tun, als man sich gemeinhin zutraut.” Dieses Zitat der Offenburger Verlegerin Aenne Burda bringt die Idee hinter diesem Award auf den Punkt. Viele Menschen leben diesen Satz und leisten viel für ihre Mitmenschen und für die Gesellschaft. Sie tun das aus einem inneren Antrieb heraus. Ihnen gebührt unser aller Dank. Mit diesem Preis würdigen wir diese Menschen und rücken sie ins verdiente Licht der Öffentlichkeit. Und: Dieser Preis soll Mut machen und animieren, dass sich noch mehr Menschen ebenfalls engagieren.

Zu finden sind die Mutmacher auf den Websites von SCHWARZWALDRADIO ( www.schwarzwaldradio.com) und HITRADIO OHR ( www.hitradio-ohr.de), auf www.diemutmacher.org, auf Facebook ( https://www.facebook.com/mutmacher.award) und auf Instagram ( https://www.instagram.com/die.mutmacher/).

