DBS Drahtbiege Solutions: Highspeed-Produktion von Drahtbiegeteilen

Seit mehr als 30 Jahren ist das oberfränkische Unternehmen DBS erfolgreich am Markt und bietet maßgefertigte Lösungen im Bereich Drahtbiegeteile und Drahtverarbeitung. Ob Klein-, Mittel- oder Großserien, ob Einzel – und Sonderanfertigungen – dank seines hochmodernen Maschinenparks und effizienter Arbeitsabläufe kann der erfahrene Spezialist für Drahtbiegeteile nahezu jeden Auftrag realisieren – und das innerhalb kürzester Zeit. Doch Stillstand ist Rückstand, davon ist Armin Zecevic, der Geschäftsführer und Inhaber der DBS Solutions GmbH überzeugt und ruht sich nicht auf Erfolgen oder gut gefüllten Auftragsbüchern aus. Um Kundenwünsche in Sachen Drahtbiegeteile künftig noch schneller umsetzen, mehr Kunden und spezifischere Anfragen bedienen zu können, hat die DBS in den letzten Monaten kräftig investiert. “Mit unseren vier neuen Highspeed-Maschinen des schwäbischen Spezialmaschinenerstellers Wafios sind wir jetzt noch leistungsfähiger”, sagt Zecevic. Konkret hat das Michelauer Unternehmen in folgende innovative CNC-Biegemaschinen zur Herstellung zwei- und dreidimensionaler Drahtbiegteteile investiert: Neu in den Produktionshallen stehen eine BM 36 HS und zwei BM 43 HS sowie eine BMU 50, alle aus dem Hause Wafios. “Die Hochgeschwindigkeitsmaschinen sind produktionsoptimiert und bis zu 30% leistungsfähiger”, erzählt der Geschäftsmann. “Alle Maschinen sind vernetzt und berechnen innerhalb von Minuten die optimale Biegegeometrie-Datei. Darüber hinaus verfügen sie über ein Geschwindigkeitsoptimierungsprogramm, wodurch wir eine maximale Ausbringung erreichen.” So gerüstet sieht Armin Zecevic optimistisch in die Zukunft und freut sich auf neue Anfragen und Herausforderungen zur Herstellung hochwertiger Drahtbiegeteile für anspruchsvolle Kunden. Drahtbiegeteile

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

