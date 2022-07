De-Domains: Wir sind mehr als siebzehn Millionen

Wer eine de-Domain registriert, hat alles richtig gemacht. Fast bei jedem Stichwort stehen auf der ersten Seite von Google.de überwiegend De-Domains. Wenn der deutsche Markt der Zielmarkt ist, sollte man daher unbedingt eine De-Domain registrieren.

Wo stehen die de-Domains? Die De-Domains spielen in der ersten Liga der Domains weltweit mit: 2021 stiegen sie auf 17 Millionen.

Die große Nachfrage ließ die deutsche Länderkennung .de im Jahr 2021 auf weltweit mehr als 17 Millionen Domains anwachsen.

Über die Verteilung berichtet DENIC:

„Per 31.12.2021 sind in den 401 deutschen Städten und Kreisen 15,4 Millionen Domains verzeichnet. Hinzu kommen rund 1,7 Millionen Registrierungen durch Inhaber mit Wohnsitz im Ausland. Insgesamt waren per 31.12.2021 bei DENIC 17.160.504 Domains registriert.“

Statistisch betrachtet hat jeder fünfte Einwohner der Bundesrepublik eine .de-Domain registriert.“

Wachstum ist bei allen wirtschaftlichen Fragen ein zentrales Thema:

„Insgesamt wuchs der .de-Bestand um 460.000.“

Die De-Domains schreiben bisherige Trends fort:

„Bei den absoluten Domainzahlen dominieren erneut die Metropolen in unveränderter Reihenfolge. Mit 1.005.052 .de-Domains liegt Berlin über der Millionenmarke und deutlich vor München (620.887) und Hamburg (599.586).“

Es gibt auch scheinbar Kurioses zu berichten:

„Bei den Städten belegt Osnabrück mit 1.572.de-Domains je 1.000 Einwohner unangefochten die Top-Position vor München (418) und Bonn (374). Bei den Landkreisen mit der höchsten auf Einwohner bezogenen Domaindichte stellt der Freistaat Bayern erneut die ersten Ränge. Mit 508 .de-Domains bleibt Starnberg auf dem ersten Platz, Freising (419) und der Landkreis München (371) folgen mit deutlichem Abstand. Im Bundesdurchschnitt entfallen 185 .de-Domains auf 1.000 Einwohner.“

Der normale Osnabrücker interessiert sich nicht mehr für de-Domains als der normale Kölner. Es gibt allerdings eine Firma in Osnabrück, die sich auf Domains spezialisiert hat und so Osnabrück an die Spitze katapultiert.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/de-domains.html (deutsch)

https://www.domainregistry.de/de-domain.html (English)

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213

secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

Bildquelle: DENIC